۳۸۰۰ مترمربع از اراضی ملی جوانرود رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات رفع تصرف اراضی ملی در پلاک خانم‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان جوانرود با اجرای حکم قطعی قضایی و حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، مأموران انتظامی و دستگاه‌های مرتبط انجام شد.

در جریان این عملیات، ۳۸۰۰ مترمربع از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی در تصرف قرار داشت، از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جوانرود در حاشیه این عملیات اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی از مهم‌ترین وظایف این اداره است و تخلفات در این حوزه به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شود.

وی افزود: اجرای این حکم با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان، عوامل پاسگاه انتظامی پلنگانه، نمایندگان اداره برق شهرستان و کارکنان اداره منابع طبیعی انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جوانرود با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: برابر قوانین مربوط به حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین قانون مجازات اسلامی، با هرگونه تصرف و تخریب اراضی ملی برخورد قاطع صورت می‌گیرد و از شهروندان نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به اداره منابع طبیعی اطلاع دهند.