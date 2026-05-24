به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در نشست شورای تأمین مسکن استان همدان با بیان اینکه تأمین مسکن پایدار برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی، گامی کلیدی در راستای کاهش فقر و ارتقای عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: در جنگ اقتصادی فعلی که دشمن تلاش دارد با فشار بر تولید و بازار، معیشت مردم را هدف قرار دهد، خانه‌دار کردن اقشار ضعیف باید با جدیت و عزم جهادی دنبال شود.

وی ادامه داد: اختصاص سهم ۷۰ درصدی هزینه‌های مسکن در سبد معیشتی خانواده‌های کارگری، ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی را دوچندان کرده است.

استاندار همدان با انتقاد از روند کند برخی پروژه‌های مسکن در سال‌های گذشته افزود: با وجود هزینه‌کرد منابع قابل‌توجه دولتی، همچنان بخش زیادی از متقاضیان کم‌درآمد صاحب‌خانه نشده‌اند؛ بنابراین ضرورت دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی نظیر بسیج سازندگی و مشارکت مردمی، سرعت اجرای پروژه‌های حمایتی افزایش پیدا کند.

وی با تأکید بر لزوم رفع موانع زیرساختی توسط دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: مسئولان باید بدون اتلاف وقت، نسبت به تأمین زمین و ارائه خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز اقدام کنند و در روند واگذاری مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید شرایطی هم‌تراز با سایر متقاضیان فراهم شود.

ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروژه ۶۸۰ واحدی کوی شمس اشاره کرد و گفت: با وجود تکمیل و بهره‌برداری کامل این واحدها در ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، متأسفانه ۱۰۳ نفر از متقاضیان با وجود اعتراض‌های قبلی نسبت به زمان ساخت هنوز برای پرداخت بدهی و تحویل واحد خود اقدام نکرده‌اند که این وضعیت نیازمند پیگیری جدی و مطالبه‌گری رسانه‌ها است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت راهبردی مسکن نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها تأمین شده و روند ساخت این واحدها باید در مناطقی با دسترسی مناسب به خدمات زیربنایی انجام شود.

استاندار همدان ضمن بررسی وضعیت پیشرفت پروژه‌های سازمانی فراجا، سپاه و قوه قضاییه، خواستار اولویت‌بندی ساخت این واحدها شد.

وی در پایان بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی با نمایندگان متقاضیان شهرک پرواز تأکید کرد و افزود: برگزاری این نشست‌ها به شفاف‌سازی وضعیت پیشرفت پروژه کمک می‌کند و متقاضیان را نسبت به ضرورت واریز به‌موقع آورده نقدی برای پیشگیری از اختلال در روند تکمیل و تحویل واحدها آگاه می‌سازد.