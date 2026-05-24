۴ کارگاه‌ تولید مصالح ساختمانی توسط بنیاد مسکن بوشهر تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود پارمان صبح یکشنبه در نشست با مدیران و معاونین بنیاد مسکن استان بوشهر با بیان اینکه فعالیتهای این نهاد در استان بوشهر رو به جلو است، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر اقدامات تحسینبرانگیزی را در بخش تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، توسعه مسکن روستایی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین توسعه و عمران روستاها به انجام رسانده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به حجم بالای پروژههای اجرا شده طی ۲ سال اخیر و برنامهریزیهای صورت گرفته برای سال جاری، تصریح کرد: روند اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای در استان بوشهر با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است که این امر رضایتمندی اقشار مختلف جامعه را به همراه داشته است.
حجت الاسلام پارمان به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد و افزود: با هدف سرمایهگذاری برای تولید و کنترل هزینهها، ۴ کارگاه تولید شن و ماسه، بتن و قطعات بتنی، و بلوک و تیرچه که پیشتر دچار رکود و تعطیلی شده بودند، با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته خریداری، نوسازی، تجهیز و راهاندازی شد و به چرخه تولید بازگشتند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان بوشهر، خرید، تجهیز و نوسازی این کارگاهها را گامی مهم در جهت جلوگیری از افزایش بهای واحدهای مسکونی و مدیریت هزینههای پروژههای عمرانی در استان دانست و بیان کرد: این اقدام با درایت و هوشمندی مدیرکل بنیاد مسکن استان صورت گرفته و تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف این نهاد در حوزه مسکن و عمران خواهد داشت.
