به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجه دلوئی در تشریح اقدامات این بنیاد پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در مجموع ۱۳۱ هزار واحد تخریبی و تعمیری در ۴۰۷ شهر و روستا به جز واحدهای نظامی شناسایی شده که در حال بازسازی و تعمیر است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: برخلاف روال بازسازی‌های سوانح که بخشی از کمک‌ها به‌صورت تسهیلات بود، در این بازسازی‌ها، کمک‌ها به‌صورت کاملاً بلاعوض پرداخت می‌شود؛ همچنین برای خودروهای آسیب‌دیده، بیمه اقدام خواهد کرد.

وی اظهار کرد: خدمات طراحی، نظارت فنی و صدور پروانه به‌صورت رایگان توسط بنیاد مسکن انجام می‌شود و مالک، خود وارد مرحله ساخت می‌شود ضمن این که آواربرداری نیز بر عهده ماست و گروه‌های جهادی به صاحب‌خانه‌ها در فرایند ساخت متصل می‌شوند. در حوزه تعمیرات جزئی، از ۴۶ هزار مورد شناسایی شده، ۴۰ هزار مورد تاکنون تکمیل شده است. در شهر تهران نیز ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد تخریبی و تعمیری شناسایی شده که مسوولیت آن با شهرداری است.

خواجه‌دلوئی با بیان این که ۵۵ درصد خسارت‌ها مربوط به ۶ استان غربی کشور از جمله خوزستان، لرستان، کرمانشاه و همدان است گفت: تنها در کرمانشاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد تخریبی داریم و ارزیابی‌های مربوط به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و همچنین خسارت‌های معیشتی از جمله لوازم خانگی به صورت کامل انجام شده و صورت‌جلسه آن‌ها با امضای مالکان نهایی شده است. در مورد واحدهای صنعتی نیز وزارت صنعت با ارائه تسهیلات به صاحبان صنایع، در حال پیگیری امور است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه ساخت مسکن محرومان در سال جاری افزود: برنامه سنگینی برای ساخت مسکن محرومان تعریف شده که برای هر واحد، ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. در مجموع، اعتباری بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش برنامه‌ریزی شده و از ظرفیت مسوولیت‌های اجتماعی کارخانه ها و خیرین نیز برای شتاب‌بخشی به این روند بهره خواهیم برد.