اجرای پویش«نبرد من»در استان سمنان؛ کنشگری استراتژیک در جغرافیای مقاومت

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات پویش «نبرد من» در استان سمنان اظهار داشت: دشمن در آرایش جدید خود، به دنبال تحمیل پیوست نگرانی و تماشاچی بودن به افکار عمومی است لیکن نبرد امروز ما، در هم شکستن این محاصره تبلیغاتی و تبدیل هر خانه، مغازه و خودرو به یک سنگر فعال تبیین است.

وی در تشریح اهداف این پویش تصریح کرد: سیاست محوری در این پویش، تبیین‌گری و راهبرد اساسی، نقش‌سپاری به آحاد مردم است لذا هدف این است که به هر شهروند یادآوری شود که در کارزار بزرگ تقابل با استکبار، هیچ‌کس بی‌نقش نیست در نتیجه از گفتگوی چهره به چهره برای رفع گره‌های ذهنی در مساجد گرفته تا پشتیبانی‌های اجتماعی و خدمات مؤمنانه، همگی قطعات پازل اقتدار ما در برابر ماشین جنگی دشمن هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: این پویش در سه لایه جبهه تبیین، جبهه پشتیبانی و جبهه اقتدار میدانی طراحی شده است تا تمامی ساحت‌های زندگی اجتماعی مردم را به عرصه مقاومت پیوند بزند.

قنبری در خصوص شیوه مشارکت عموم مردم در این پویش مردمی اظهار داشت: درگاه اصلی تعامل پویش نبرد من، نهضت تولید محتوای تلفن همراه محور است.

وی افزود: مردم استان طمنان می‌توانند با ضبط ویدئوهای کوتاه، قاطع و امیدآفرین از محیط کار، منزل یا محله خود با محوریت تبیین نقش شخصی‌شان در ایستادگی ملی، آثار خود را به شماره اختصاصی ۰۹۱۰۸۳۰۳۵۷۰ در پیام‌رسان‌های بومی (ایتا، روبیکا و بله) ارسال نمایند.

قنبری خاطرنشان کرد: به منظور تقدیر از خلاقیت‌های مردمی، برترین روایت‌ها تحت عنوان نبرد برتر به صورت هفتگی انتخاب شده و علاوه بر اهدای تندیس نفیس مقاومت، با ضریب‌دهی رسانه‌ای از طریق رسانه ملی و بخش‌های خبری به سمع و نظر عموم خواهند رسید.