آخرین وضعیت قیمت خودروهای داخلی کارخانه و بازار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال ۱۴۰۴، روند کاهشی بین اختلاف قیمت خودروهای داخلی کارخانه و بازار را شاهد بودیم. در ابتدای سال ۱۴۰۴، میانگین اختلاف قیمت خودرو داخلی کارخانه و بازار حدود ۳۰ درصد بود. در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ این عدد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. با شروع سال ۱۴۰۵، بار دیگر شاهد افزایش قابل توجه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی هستیم.

براساس جدیدترین نرخ‌های بازار در ابتدای خرداد ۱۴۰۵، میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو و سایپا حدود ۶۰ درصد است. حاشیه سود قابل توجه بین قیمت کارخانه و بازار یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری صف‌های طولانی در برنامه‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان در بهار ۱۴۰۵ بوده است.

در ادامه تغییرات قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه را به تفکیک شرکت‌های سازنده بررسی خواهیم کرد پس تا انتها همراه ما باشید.

قیمت خودروهای داخلی کارخانه و بازار (ایران خودرو)

در جدول زیر، جدیدترین قیمت خودروهای داخلی کارخانه و بازار ایران خودرو در ابتدای خرداد ۱۴۰۵ را مشاهده می‌کنید. اگر قیمت‌های کارخانه را مبنا قرار دهیم، ارزان‌ترین محصول شرکت ایران خودرو در حال حاضر پژو ۲۰۷ دستی TU۳ با قیمت ۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان است. همچنین اگر قیمت‌های بازار را مبنا بگذاریم، ارزان‌ترین محصول این شرکت وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز با مالتی‌مدیا با حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

میانگین اختلاف قیمت خودروهای داخلی کارخانه و بازار ایران خودرو در خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۵۱ درصد است. رکورد بیشترین فاصله بین قیمت کارخانه و بازار در محصولات ایران خودرو متعلق به پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای (رینگ آلومینیومی) با حدود ۸۴ درصد اختلاف است. همچنین کمترین فاصله بین قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو نیز با حدود ۱۹ درصد اختلاف مربوط به هایما ۷X است.

نام خودرو قیمت کارخانه (تومان) قیمت بازار (تومان) اختلاف (درصد) سورن پلاس با موتور XU۷P ۱.۲۰۲.۵۴۷.۴۰۰ ۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۳ سورن پلاس EF۷P دوگانه‌سوز مخزن ۱۰۰ لیتری ۱.۳۱۱.۴۱۷.۴۰۰ ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰ پژو ۲۰۷ دستی TU۳ ۱.۱۲۳.۳۶۲.۳۰۰ ۱.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۸ پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P ۱.۲۰۹.۲۷۰.۵۰۰ ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۲ پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف شیشه‌ای ارتقاء یافته (رینگ آلومینیومی) ۱.۲۸۹.۷۵۳.۱۰۰ ۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۸ پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی (رینگ آلومینیومی) ۱.۴۷۰.۴۸۸.۰۰۰ ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۳ پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای (رینگ آلومینیومی) ۱.۵۱۵۱۴۶.۴۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴ رانا پلاس با موتور TU۵P ارتقاء یافته ۱.۲۱۴.۳۲۵.۳۰۰ ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲ دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس ۶MT (رینگ آلومینیومی) ۱.۴۵۳.۲۷۵.۱۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵ دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال ۱.۸۱۵.۰۴۷.۲۰۰ ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱ تارا دستی V۱P با گیربکس ۶MT ۱.۴۴۷.۵۶۶.۴۰۰ ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ تارا اتوماتیک V۴ LX ۱.۷۷۰.۱۹۴.۱۰۰ ۲.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵ ری‌را اتوماتیک ۲.۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۲ وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز با مالتی‌مدیا ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹ هایما S۸ ۳.۳۷۷.۴۷۸.۰۰۰ ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷ هایما ۷X ۳.۷۱۰.۲۸۷.۳۰۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹

قیمت خودروهای داخلی کارخانه و بازار (سایپا)

در جدول زیر، جدیدترین قیمت خودروهای داخلی کارخانه و بازار سایپا در ابتدای خرداد ۱۴۰۵ را مشاهده می‌کنید. اگر قیمت‌های کارخانه را مبنا قرار دهیم، ارزان‌ترین محصول شرکت سایپا در حال حاضر ساینا S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR با قیمت ۷۲۳ میلیون تومان است. همچنین اگر قیمت‌های بازار را مبنا بگذاریم، ارزان‌ترین محصول این شرکت پراید ۱۵۱ ارتقایافته (با لاینر پاششی) با حدود ۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان است.

میانگین اختلاف قیمت خودروهای داخلی کارخانه و بازار سایپا در خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۷۰ درصد است. رکورد بیشترین فاصله بین قیمت کارخانه و بازار در محصولات سایپا متعلق به شاهین G با ترمز ESC و سیستم SBR با حدود ۹۶ درصد اختلاف است. همچنین کمترین فاصله بین قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا نیز با حدود ۳۹ درصد اختلاف مربوط به پراید ۱۵۱ ارتقایافته (با لاینر پاششی) است.

نام خودرو قیمت کارخانه (تومان) قیمت بازار (تومان) اختلاف (درصد) شاهین G با ترمز ESC و سیستم SBR ۱.۱۴۴.۹۲۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶ شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR ۱.۲۶۷.۶۳۳.۰۰۰ ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۳ شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک و SBR ۱.۵۶۱.۱۱۰.۰۰۰ ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۶ ساینا S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR ۷۲۲.۸۵۴.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰ ساینا GX-L دوگانه سوز و SBR ۸۰۸.۵۱۵.۰۰۰ ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶ کوییک S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR ۷۲۹.۶۴۴.۰۰۰ ۱.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۴ کوییک GXL با ESC و سیستم SBR ۸۲۹.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۹ کوییک GXR-L با رینگ فولادی ۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶ اطلس S با سیستم SBR ۸۰۳.۵۸۵.۰۰۰ ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۹ اطلس G با سیستم SBR ۸۹۲.۲۸۸.۰۰۰ ۱.۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۹ اطلس E پلاس اتوماتیک ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۰ سهند S ۸۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۱ سهند G ۹۰۹.۲۰۵.۰۰۰ ۱.۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸ سهند E اتومات ۱.۰۸۰.۹۰۰.۰۰۰ ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۱ پارس نوآ ۱.۲۵۳.۲۰۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۳ پراید ۱۵۱ ارتقایافته (با لاینر پاششی) ۸۴۰.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹

تبعات احتمالی افزایش فاصله قیمت خودرو داخلی کارخانه و بازار

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی افزایش می‌یابد، ایران خودرو و سایپا برای دریافت مجوزهای افزایش بهای کارخانه محصولات خود دست به‌کار می‌شوند. در هفته‌های گذشته با جهش قیمت‌ها در بازار شاهد مصاحبه‌های متولیان صنعت خودرو در این زمینه بودیم. باید منتظر ماند و دید که آیا در هفته‌های پیش رو، ایران خودرو و سایپا موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت کارخانه خودروها می‌شوند یا خیر؟‌

