  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

آغاز دومین مرحله از جشنواره ملی مشاعره رضوی در چهارمحال و بختیاری 

آغاز دومین مرحله از جشنواره ملی مشاعره رضوی در چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد- دبیر چهاردهمین دوره جشنواره‌ ملی دوسالانه مشاعره رضوی از برگزاری دومین مرحله جشنواره به میزبانی چهارمحال و بختیاری به صورت برخط خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله جشنواره مشاعره رضوی به میزبانی چهارمحال و بختیاری به صورت برخط و با داوری سه شاعر ممتاز استان، امروز در شهرکرد آغاز شد و فردا ادامه می‌یابد.

وحید برزگر، دبیر چهاردهمین دوره جشنواره‌ ملی دوسالانه مشاعره رضوی در خصوص این رویداد هنری با اشاره به اینکه امروز مرحله دوم این رویداد هنری آغاز شد، اظهار کرد: در این مرحله شرکت‌کنندگانی از نقاط مختلف کشور در دو گروه زیر ۲۵ سال و بالای ۲۵ سال حضور دارند. امروز چهار گروه و فردا جمعه نیز ۴۰ نفر از سراسر کشور به صورت برخط در این رویداد با هم رقابت می‌کنند.

وی انتخاب شعر خوب، اجرا و ارائه خوب اشعار را از مهم‌ترین بخش‌های داوری این رویداد دانست و تصریح کرد: از بین چهار گروه که امروز شرکت داشتند در مجموع هشت نفر را که امتیازات لازم را کسب کردند، به مرحله نهایی دعوت خواهیم کرد.

برزگر در خصوص مرحله نهایی این دوره از جشنواره ملی مشاعره رضوی، گفت: پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ما این است که تا ۱۰ خردادماه اختتامیه این رویداد هنری با حضور همه برگزیدگان از سراسر کشور، برگزار شود.

کد مطلب 6837365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها