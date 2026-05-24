به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح یکشنبه در نشستی با حضور جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت ارتقای جایگاه حمل‌ونقل ریلی استان در حوزه ترانزیت کالا، حمل بار و جابه‌جایی کالاهای اساسی تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و صنعتی استان اظهار داشت: توسعه حمل‌ونقل ریلی، یکی از الزامات تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش بهره‌وری اقتصادی استان است و باید سهم راه‌آهن در جابه‌جایی بار، مواد اولیه و محصولات تولیدی استان به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه خطوط حومه‌ای ریلی افزود: با توجه به حجم بالای تردد مسافران در مسیر تبریز ـ آذرشهر، راه‌اندازی و توسعه خط ریلی این مسیر، از مطالبات مهم مردم منطقه است و لازم است ایستگاه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تسهیل تردد شهروندان پیش‌بینی و اجرا شود.

سرمست در ادامه بر ضرورت استفاده حداکثری شرکت‌های بزرگ صنعتی و کارخانه‌های استان از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از شبکه ریلی در تامین مواد اولیه و حمل محصولات تولیدی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نقش موثری در کاهش ترافیک جاده‌ای، مصرف سوخت و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل خواهد داشت.

در این نشست همچنین آخرین گزارش‌ها و روند اقدامات مربوط به پروژه خط ریلی تبریز ـ چشم‌ثریا به عنوان یکی از محورهای مهم کریدور شرق ـ غرب و مسیر ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از آخرین وضعیت این پروژه به استاندار آذربایجان شرقی ارائه شد.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار، توسعه حمل‌ونقل ریلی را از سیاست‌های مورد تاکید رئیس‌جمهور عنوان کرد و گفت: اقدامات جدی برای افزایش بهره‌گیری از ظرفیت شبکه ریلی کشور در حمل کالاهای اساسی و توسعه ترانزیت در حال انجام است.

جبارعلی ذاکری همچنین اعلام کرد پیگیری‌ها و اقدامات لازم در خصوص راه‌اندازی خط ریلی تبریز ـ آذرشهر در دستور کار قرار دارد.