به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در بازدید میدانی از عملیات اجرایی قطعه ۶ آزادراه تبریز-ارومیه، با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه زیرساختهای حملونقل منطقه، بر ضرورت رفع موانع اجرایی و جلب همکاری دستگاههای اجرایی برای شتاببخشی به عملیات عمرانی تأکید کرد.
استاندار آذربایجانشرقی با انتقاد از تداوم ساختوسازهای غیرمجاز در حریم پروژه، به سازمان جهاد کشاورزی استان دستور داد ضمن شناسایی دقیق ویلاها و مستحدثات غیرقانونی در مسیر آزادراه، با هماهنگی کامل با دستگاه قضایی، نسبت به آزادسازی اراضی و رفع موانع اقدام کند.
وی در همین راستا از دستگاههای خدماترسان شامل شرکتهای آب، برق و گاز خواست تا پایان ماه جاری، گزارش جامع و شفافی از وضعیت انشعابات ارائهشده به این ساختوسازها تهیه کرده و وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن آنها را برای تصمیمگیری نهایی مشخص کنند.
سرمست با اشاره به لزوم فعالسازی جبهههای کاری جدید در این قطعه از آزادراه، به ادارهکل راه و شهرسازی استان مهلت داد ظرف حداکثر یک ماه آینده، وضعیت تملک سه کیلومتر از مسیر باقیمانده را تعیین تکلیف کرده و اراضی آزادسازی شده را برای ادامه عملیات در اختیار پیمانکار قرار دهد.
وی همچنین به معاونت عمرانی استانداری مأموریت داد تا مصوبات این جلسه را ظرف مدت دو هفته پیگیری و گزارش پیشرفت آن را ارائه نماید.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین از حمایت ویژه استان برای تأمین سوخت (گاز) کارخانه آسفالت پروژه خبر داد تا خللی در عملیات آسفالتریزی ایجاد نشود.
موضوع احداث پل در مسیر رودخانهای نیز از دیگر مباحث مطرحشده در این بازدید بود که استاندار در این خصوص تصریح کرد: مراحل برآورد خسارت و تعیین ارزش کارشناسی بر اساس احکام قضایی در حال انجام است تا بهزودی زمین برای احداث پل در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد.
سرمست در پایان با اشاره به چالشهای تأمین مالی این پروژه گفت: طبق قرارداد، سهم اعتباری ۶۰ به ۴۰ (دولت و بخش خصوصی) تعریف شده است و مدیریت ارشد استان با جدیت پیگیر تخصیص بهینه اعتبارات است تا با تأمین مالی در سریعترین زمان ممکن، شاهد پیشرفت شتابان این پروژه ملی باشیم.
نظر شما