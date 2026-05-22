  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷

سرمست: اصالت و هویت فرهنگی عشایر آذربایجان باید نسل به نسل منتقل شود

سرمست: اصالت و هویت فرهنگی عشایر آذربایجان باید نسل به نسل منتقل شود

کلیبر- استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت پاسداشت اصالت و هویت فرهنگی عشایر آذربایجان، گفت: جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان فراتر از یک جشنواره فرهنگی و ورزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز جمعه یکم خرداد در سی و یکمین جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان شرقی در دشت هارنا، با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای برگزاری این جشنواره فرهنگی و ورزشی، افزود: امیدوارم این رویداد فرهنگی و ورزشی باعث تقویت و پاسداشت ارزش‌های فرهنگی عشایر آذربایجان باشد و به نسل‌های آینده انتقال یابد.

وی بر اهمیت حفظ فرهنگ و آداب بسیار ارزشمند عشایر آذربایجان تأکید کرد و اظهار کرد: اصالت و هویت فرهنگی عشایر باید نسل به نسل منتقل شود.

استاندار آذربایجان شرقی به ابعاد مختلف جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان اشاره کرد و گفت: برگزاری این جشنواره بخصوص بخش بازی‌های بومی و محلی آن، علاوه بر حفظ میراث معنوی و فرهنگی، به طور غیرمستقیم به توسعه اشتغال و رونق گردشگری منطقه هم منجر می‌شود.

سرمست ادامه داد: این رویداد ارزشمند در عین اینکه فرهنگی و ورزشی هست، ابعاد بسیار مهم‌تر اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد و همبستگی ملی را افزایش می‌دهد.

وی در پایان اظهار کرد: امید است شاهد رونق بیشتر این جشنواره در دوره‌های آتی باشیم و ما در مدیریت استان هر اقدامی که برای کمک به بهتر شدن روند برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان لازم باشد، انجام خواهیم داد.

سی و یکمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان، با حضور سوارکاران و ورزشکاران در رشته‌های مختلف و همچنین با حضور هزاران نفر از گردشگران از نقاط مختلف کشورمان در دشت هارنا بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر آذربایجان شرقی برگزار شد.

کد مطلب 6837989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها