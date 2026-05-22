سرمست: اصالت و هویت فرهنگی عشایر آذربایجان باید نسل به نسل منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز جمعه یکم خرداد در سی و یکمین جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان شرقی در دشت هارنا، با قدردانی از تلاشهای انجام شده برای برگزاری این جشنواره فرهنگی و ورزشی، افزود: امیدوارم این رویداد فرهنگی و ورزشی باعث تقویت و پاسداشت ارزشهای فرهنگی عشایر آذربایجان باشد و به نسلهای آینده انتقال یابد.
وی بر اهمیت حفظ فرهنگ و آداب بسیار ارزشمند عشایر آذربایجان تأکید کرد و اظهار کرد: اصالت و هویت فرهنگی عشایر باید نسل به نسل منتقل شود.
استاندار آذربایجان شرقی به ابعاد مختلف جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان اشاره کرد و گفت: برگزاری این جشنواره بخصوص بخش بازیهای بومی و محلی آن، علاوه بر حفظ میراث معنوی و فرهنگی، به طور غیرمستقیم به توسعه اشتغال و رونق گردشگری منطقه هم منجر میشود.
سرمست ادامه داد: این رویداد ارزشمند در عین اینکه فرهنگی و ورزشی هست، ابعاد بسیار مهمتر اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد و همبستگی ملی را افزایش میدهد.
وی در پایان اظهار کرد: امید است شاهد رونق بیشتر این جشنواره در دورههای آتی باشیم و ما در مدیریت استان هر اقدامی که برای کمک به بهتر شدن روند برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان لازم باشد، انجام خواهیم داد.
سی و یکمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان، با حضور سوارکاران و ورزشکاران در رشتههای مختلف و همچنین با حضور هزاران نفر از گردشگران از نقاط مختلف کشورمان در دشت هارنا بخش آبشاحمد شهرستان کلیبر آذربایجان شرقی برگزار شد.
