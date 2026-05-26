به گزارش خبرنگار مهر، حسین عقدایی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تحلیل وضعیت ترافیکی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، از رونق سفرها در این ماه خبر داد.

وی گفت: داده‌های هوشمند ترددشمارها نشان می‌دهد که حجم سفرهای بین‌ استانی نسبت به فروردین‌ماه ۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان یزد ادامه داد: همچنین محور مهریز – یزد همچنان قلب تپنده ترددهای استان است و بیشترین حجم ترافیک را به خود اختصاص داده است، پس از آن، کمربندی زارچ – یزد و مسیر بازگشت یزد – مهریز در رده‌های بعدی پرترددترین مسیرها قرار گرفته‌اند.

عقدایی تصریح کرد: آمار پلاک‌های ثبت شده نشان می‌دهد که یزد همچنان یکی از مقاصد گردشگری و تجاری محبوب برای استان‌های مجاور است.

وی گفت: خودروهای با پلاک استان اصفهان با ۱۷ درصد، استان فارس با ۱۵ درصد و کرمان با ۱۱ درصد، بیشترین سهم را در ورودی‌های یزد داشته‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان یزد خاطرنشان کرد: یزدی‌ها نیز در این ماه بیشتر به استان‌های فارس، کرمان و تهران سفر کرده‌اند.

عقدایی با اشاره به وضعیت ایمنی جاده‌ها گفت: هرچند میانگین سرعت در کل شبکه راه‌های استان حدود ۷۳ کیلومتر بر ساعت است، اما ثبت بالاترین سرعت‌ها در محورهای تفریحی و کوهستانی مثل تفت – ده‌بالا و یزد – تفت نگران‌کننده است.

عقدایی عنوان کرد: در اردیبهشت ماه، به‌طور میانگین در هر ساعت ۱۸۵ خودرو از جاده‌های استان عبور کرده‌اند.