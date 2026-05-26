۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

افزایش ۶ درصدی سفرهای جاده‌ای در یزد

یزد - رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان یزد گفت: حجم سفرهای بین‌ استانی نسبت به فروردین‌ماه ۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عقدایی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تحلیل وضعیت ترافیکی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، از رونق سفرها در این ماه خبر داد.

وی گفت: داده‌های هوشمند ترددشمارها نشان می‌دهد که حجم سفرهای بین‌ استانی نسبت به فروردین‌ماه ۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان یزد ادامه داد: همچنین محور مهریز – یزد همچنان قلب تپنده ترددهای استان است و بیشترین حجم ترافیک را به خود اختصاص داده است، پس از آن، کمربندی زارچ – یزد و مسیر بازگشت یزد – مهریز در رده‌های بعدی پرترددترین مسیرها قرار گرفته‌اند.

عقدایی تصریح کرد: آمار پلاک‌های ثبت شده نشان می‌دهد که یزد همچنان یکی از مقاصد گردشگری و تجاری محبوب برای استان‌های مجاور است.

وی گفت: خودروهای با پلاک استان اصفهان با ۱۷ درصد، استان فارس با ۱۵ درصد و کرمان با ۱۱ درصد، بیشترین سهم را در ورودی‌های یزد داشته‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان یزد خاطرنشان کرد: یزدی‌ها نیز در این ماه بیشتر به استان‌های فارس، کرمان و تهران سفر کرده‌اند.

عقدایی با اشاره به وضعیت ایمنی جاده‌ها گفت: هرچند میانگین سرعت در کل شبکه راه‌های استان حدود ۷۳ کیلومتر بر ساعت است، اما ثبت بالاترین سرعت‌ها در محورهای تفریحی و کوهستانی مثل تفت – ده‌بالا و یزد – تفت نگران‌کننده است.

عقدایی عنوان کرد: در اردیبهشت ماه، به‌طور میانگین در هر ساعت ۱۸۵ خودرو از جاده‌های استان عبور کرده‌اند.

