شش سال متوالی خشکسالی داشتیم؛ وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی در جلسه نظارت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر صنعت آب و برق که با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، حمیدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل وزارت نیرو برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت صنعت آب و برق کشور، چالشها و برنامههای پیشرو در تابستان پرداخت.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس گفت: در طول جنگ تلاش شده است آثار و تبعات حملات رژیم آمریکایی صهیونی به حداقل برسد به طوری که در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم شاهد آن نیز بودیم که کمترین خلل به خدمات رسانی در آب و برق ایجاد شد، این خدمات پایدار بود و در صورت آسیب در کمترین زمان ممکن به مدار بازگشته است.
وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت تولید مؤثر برق در حدود ۷۰ هزار مگاوات است، افزود: این در حالی است که ظرفیت نامی تولید برق در حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است. البته این عدد شامل سبد متنوعی از تولید میشود که ممکن است بنا بر شرایط اقلیمی و سوخت رسانی متغییر باشد.
وی با اشاره به وضعیت بارشها در کشور اظهار داشت: امسال برخی استانها بارش مناسبی داشتند، اما در تهران شرایط چندان مناسب نیست. در مجموع امید است با همکاری مردم و برنامهریزیهای صورتگرفته، با وجود شرایط جنگی، روزهای خوبی را سپری کنیم.
علیآبادی از اجرایی شدن اقدامات بسیار اثرگذار در حوزه مدیریت و بهینهسازی مصرف آب و برق خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات از عرضه تجهیزات کاهنده مصرف تا تعویض کولرهای فرسوده و اجرای طرحهای نظارتی برای صرفهجویی و مدیریت مصرف را شامل میشود.
وزیر نیرو در خصوص حفاظت از سفرههای زیرزمینی خاطرنشان کرد: مطابق قانون مجلس، حفاظت از سفرههای زیرزمینی بر عهده وزارت نیرو است، بنابراین محدودسازی برداشت از چاههای کشاورزی مطابق پروانه برداشت و مقابله با چاههای غیرمجاز در جهت حفاظت از این سفرهها انجام میشود و این ناشی از کمبود برق نیست.
علیآبادی در خصوص عمدهترین چالشهای صنعت گفت: فقدان سرمایهگذاری در صنعت برق، مطالبات صنعت برق از دولت، نقش سازمان برنامه و بودجه و همچنین صندوق توسعه ملی در رفع ناترازی از جمله چالشهای صنعت برق است.
وی با اشاره به بحث ناترازی تولید و مصرف افزود: در موضوع تراز برق، تولید و مصرف دو وجهه ناترازی هستند. با این حال در تولید قطعیت وجود دارد، اما در مصرف برنامهها هستند که حرف میزنند.
وزیر نیرو در خصوص وضعیت بارشها و منابع آبی کشور اظهار کرد: توزیع نابرابر بارش باعث شده ۱۰ استان با جمعیت بیش از ۳۵ میلیون نفر همچنان در شرایط زیرنرمال قرار داشته باشند. با وجود افزایش ۴ درصدی بارش نسبت به بلندمدت و افزایش ۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته، شش سال متوالی خشکسالی و انباشت کسری مخازن بهویژه در آبهای زیرزمینی، نگرانی کسری مخازن آب سطحی و زیرزمینی را همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده است.
در ادامه این جلسه، حمیدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه این سومین جلسه کمیسیون با بدنه وزارت نیرو است، از افزایش تابآوری صنعت آب و برق کشور و ارتقای سطح پدافند غیرعامل تقدیر کرد و گفت: همانطور که در ایام جنگ شاهد بودیم، پستهای برق در کمترین زمان ممکن بازسازی شدند که این نشان از قدرت و تکامل پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق است.
رضایی با بیان اینکه نگاه مجلس و حمایت آن بر تأمین سوخت نیروگاههای تولید برق است، افزود: باید مراقبت شود خللی در ارائه این خدمات وارد نشود. از این رو از وزیر نیرو، معاونین، کارکنان و نیروهای عملیاتی تشکر میکنیم که خللی در ارائه این خدمات حیاتی و شریانی وارد نشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: تمام حمایت و کمکهای مجلس در راستای انجام وظیفه هرچه بهتر تمام دستگاهها است.
