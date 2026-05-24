به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه «جونگ آنگ دیلی»، داده‌های تجاری منتشر شده در روز یکشنبه نشان می‌دهد که واردات نفت خام کره جنوبی از خاورمیانه در ماه آوریل، همزمان با ادامه تنش‌های منطقه‌ای و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بیش از ۳۷ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای «انجمن تجارت بین‌المللی کره جنوبی» (KITA)، مجموع واردات نفت خام این کشور در ماه آوریل به ۸.۴۶ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده کاهش ۲۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

در این میان، واردات نفت از خاورمیانه با افت ۳۷.۳ درصدی به ۴.۴۹ میلیون تن رسید و سهم آن از کل واردات نفت کره جنوبی از ۶۵.۲ درصد در سال گذشته، به ۵۳.۱ درصد در آوریل امسال کاهش یافت. طبق این داده‌ها، واردات نفت کره از عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده این کشور، با کاهش ۳۷.۶ درصدی به ۲.۱۴ میلیون تن رسید.

در مقابل، مجموع واردات نفت خام کره از آمریکا ۱۳.۴ درصد افزایش یافت و به ۲.۱۴ میلیون تن رسید. به این ترتیب، اختلاف حجم واردات نفت کره از آمریکا و عربستان که در ماه مارس حدود ۱.۴۵ میلیون تن بود، اکنون به حدود هزار تن کاهش یافته است.

همچنین در راستای راهبرد دولت کره جنوبی برای متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی، واردات نفت از استرالیا با رشد ۸۹ درصدی به ۴۴۰ هزار تن رسید و واردات از کانادا نیز با رشدی بیش از سه برابری به ۲۴۰ هزار تن افزایش یافت. افزون بر این، واردات نفت این کشور از کشورهای آفریقایی، از جمله نیجریه، جهشی چشمگیر را ثبت کرد و از ۶۰ هزار تن در سال گذشته به ۴۰۰ هزار تن در آوریل امسال رسید.