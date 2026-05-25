۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

هشدار درباره اوضاع خطرناک یک منطقه در کالیفرنیای آمریکا

مسئولان یک منطقه در کالیفرنیای آمریکا نسبت به احتمال انفجار یک مخزن حاوی مواد شیمیایی و اوضاع خطرناک در این منطقه هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، مسئولان آمریکایی هشدار دادند که تهدیدات مربوط به احتمال انفجار یک مخزن حاوی مواد شیمیایی در منطقه اورنج کاونتی وجود دارد و این منطقه هنوز به صورت کامل تخلیه نشده است.

در این گزارش به نقل از شهردار شهر گاردن گروف آمده است، اوضاع در این منطقه بسیار خطرناک بوده و ساکنان باید هر چه سریعتر محل را تخلیه کنند.

چندی قبل شبکه سی‌بی‌اس نیوز گزارش داده بود: پس از نشت مواد شیمیایی خطرناک از یک کارخانه تولید پلاستیک مورد استفاده در صنعت هوافضا، ۴۰ هزار نفر در جنوب کالیفرنیا تخلیه شدند.

در ادامه این گزارش آمده است، مسئولان آمریکایی در مورد انفجار احتمالی یک مخزن حاوی ماده سمی بسیار قابل اشتعال در داخل این تأسیسات صنعتی در کالیفرنیا هشدار می‌دهند.

در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه برای یافتن محل اقامت با مشکل مواجه هستند. شبکه خبری ان‌بی‌سی لس‌آنجلس گزارش داده است که از هر پنج پناهگاه، چهار پناهگاه به حداکثر ظرفیت خود رسیده‌ است.

