به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیائی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری از ابلاغ دستورالعمل جدید مدیریت مصرف برق به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بر ضرورت اجرای دقیق آن تأکید کرد.

وی در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: بر اساس نامه ابلاغی وزارت کشور و با استناد به تأکیدات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در یک ساعت پایانی فعالیت اداری تا ۷۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

مهیائی افزود: اطلاعات مربوط به میزان صرفه‌جویی دستگاه‌ها باید جمع‌بندی و به وزارت کشور ارسال شود و اجرای این دستورالعمل برای همه دستگاه‌ها الزامی است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی گفت: با توجه به محدود بودن زمان باقی‌مانده تا پایان سال مالی، لازم است دستگاه‌ها روند برگزاری مناقصات، انتخاب پیمانکاران و پرداخت صورت‌وضعیت‌ها را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا در ماه‌های پایانی سال با مشکل مواجه نشوند.

معاون عمرانی استانداری گلستان همچنین بر استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی همچنان فرصت دارند از ظرفیت اعتبارات ملی و منابع داخلی قانون بودجه برای جذب منابع بیشتر استفاده کنند.

وی با اشاره به جذب اعتبارات جدید در حوزه گردشگری اظهار کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان توانست حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از وزارتخانه جذب کند که نمونه موفقی از پیگیری اعتبارات ملی است.

مهیائی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تحقق مصوبات سفرهای استانی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تعهدات مالی مربوط به پروژه‌های سفر استانی محقق شده، اما برخی دستگاه‌ها همچنان باید موضوع مولدسازی و تأمین منابع را با جدیت پیگیری کنند.

وی همچنین از اختصاص اعتبارات برای جبران خسارات ناشی از سیل در برخی روستاهای استان خبر داد و افزود: برای چند روستای آسیب‌دیده از آب‌گرفتگی و سیلاب، اعتبارات ویژه‌ای از محل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأمین و به حساب دهیاری‌ها واریز شده است.

معاون عمرانی استانداری گلستان خواستار پیگیری خسارات کشاورزان از طریق صندوق بیمه کشاورزی شد و بر تسریع در روند حمایت از آسیب‌دیدگان تأکید کرد.