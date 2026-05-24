به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی در جلسه شورای اداری اظهار کرد: هر چهارشنبه جلسات ستاد عالی مدیریت مصرف در استان برگزار میشود و بهصورت یک هفته در میان نیز با حضور همکاران در مناطق مختلف، موضوعات زیرساختی و آمادگی شبکه برای ورود به تابستان پیگیری میشود.
وی با اشاره به اقدامات در حوزه تقویت شبکه و توسعه زیرساختها افزود: پایداری شبکه و آمادهسازی برای تابستان در دستور کار جدی قرار دارد و پروژههایی مانند پست مهر گرگان و سایر طرحهای زیرساختی بهطور مستمر در حال رصد و پیگیری است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان همچنین به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان در حال اجراست که این رقم پیش از تابستان به ۱۰۰ مگاوات و تا پایان سال به ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید.
موسوی با تأکید بر هزینههای بالای این پروژهها افزود: هر مگاوات انرژی خورشیدی حدود ۸۰ میلیارد تومان هزینه دارد، اما با وجود این، سرمایهگذاریها در استان با جدیت در حال انجام است.
وی در ادامه با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف اظهار کرد: ادارات باید الگوی مصرف باشند و بر اساس مصوبات، ساعت کاری از ۷ تا ۱۳ تعیین شده و دستگاهها موظفاند مصرف خود را به ۷۵ درصد سال ۱۴۰۳ در ساعات اداری و ۴۰ درصد در ساعات غیراداری کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان افزود: سیستمهای سرمایشی باید بر اساس استانداردهای تعیینشده تنظیم شوند و در صورت افزایش مصرف، بهصورت هوشمند محدودیت و قطع اعمال خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به خسارتهای وارده به صنعت برق در سالهای اخیر گفت: در جنگهای اخیر بیش از ۴۰ مرکز و زیرساخت صنعت برق آسیب دید و برای آمادگی تابستان، نیاز جدی به تأمین نقدینگی داریم.
موسوی میزان مطالبات شرکت توزیع برق گلستان را حدود یک همت اعلام کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به دستگاههای اجرایی است و انتظار داریم برای عبور موفق از تابستان، همکاری لازم در پرداختها انجام شود.
