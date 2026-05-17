افزایش قیمت انرژی و فشار تورمی بر اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیبیاس نیوز، قیمت انرژی در ایالات متحده همچنان روند صعودی دارد و همین موضوع فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی را افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده است که قصد دارد مالیات فدرال بر بنزین را بهطور موقت تعلیق کند تا فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان و جایگاههای سوخت کاهش یابد. با این حال، بسیاری از شهروندان آمریکایی نسبت به اثرگذاری این اقدام تردید دارند؛ زیرا مالیات فدرال بنزین تنها ۱۸.۳ سنت به ازای هر گالن و برای گازوئیل ۲۴.۳ سنت به ازای هر گالن است و حذف آن تأثیر قابل توجهی بر قیمت نهایی سوخت نخواهد داشت.
در همین حال، نگرانیها درباره تداوم تورم در اقتصاد آمریکا افزایش یافته است. قرار است خلاصه جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو در ۲۰ مه منتشر شود که میتواند تصویر روشنتری از رویکرد بانک مرکزی نسبت به نرخ بهره ارائه دهد.
کمیته بازار آزاد فدرال در نشست ماه آوریل با رأی ۸ موافق در برابر ۴ مخالف تصمیم گرفت نرخ بهره را در بازه ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد؛ موضوعی که بیشترین تعداد رأی مخالف از سال ۱۹۹۲ تاکنون محسوب میشود.
فدرال رزرو در بیانیه خود تأکید کرده است که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و افزایش شدید قیمت انرژی در پی جنگ علیه ایران یکی از عوامل اصلی فشارهای تورمی محسوب میشود.
از سوی دیگر، نتایج نظرسنجی شاخص اعتماد مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان نشان میدهد دیدگاه آمریکاییها نسبت به اقتصاد این کشور در ماه آوریل به پایینترین سطح تاریخی رسیده و در ماه مه نیز رکورد جدیدی ثبت کرده است.
جوآن سو، مدیر این نظرسنجی، اعلام کرد که مصرفکنندگان همچنان تحت فشار شدید هزینهها قرار دارند و افزایش قابل توجه قیمت بنزین یکی از عوامل اصلی نگرانی خانوارهاست.
وی همچنین اشاره کرد که تحولات خاورمیانه، از جمله مذاکرات صلح و توافق آتشبس اخیر، تا زمانی که اختلال در عرضه نفت به طور کامل برطرف نشود و قیمت انرژی کاهش نیابد، تأثیر محسوسی بر بهبود اعتماد مصرفکنندگان نخواهد داشت.
بر اساس این نظرسنجی، دیدگاه مصرفکنندگان نسبت به وضعیت مالی فعلی خود به پایینترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسیده است، هرچند انتظارات تورمی آنها اندکی کاهش یافته است. پاسخدهندگان پیشبینی کردهاند که هزینههای زندگی در سال آینده حدود ۴.۵ درصد افزایش یابد.
در همین راستا، کتی بوسجانیچ، اقتصاددان ارشد در نشاویل، هشدار داده است که ممکن است ماهها طول بکشد تا قیمت نفت، بنزین، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی به سطح پیش از آغاز جنگ بازگردد.
