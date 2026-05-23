به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد که روز شنبه منتشر شد آمده است تمامی دروس تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکتری از تاریخ نهم خرداد به صورت حضوری ادامه خواهد یافت و دانشجویان غیربومی مقاطع تکمیلی تا شروع کلاس‌های حضوری فرصت دارند براساس اطلاعیه معاونت دانشجویی برای حضور و اسکان در خوابگاه اقدام کنند.

این اطلاعیه می‌افزاید: دروس نظری مقطع کارشناسی همچنان به صورت مجازی تداوم می‌یابد و استادان معظم علاوه‌ بر ارائه برخط، ملزم به ثبت محتوای کلاس درس در سامانهٔ vu هستند.

همچنین با توجه به شرایط جدید آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از فرصت حذف ترم بدون احتساب در سنوات استفاده کرده‌اند می‌توانند برای لغو حذف ترم خود اقدام کنند.

این اطلاعیه از اعضای هیات علمی و مدرسان تقاضا کرده تمهیدی فراهم کنند که دروس باقی‌مانده و جبرانی مقاطع تکمیلی در هفته‌های پایانی حتی‌المقدور به صورت حضوری برگزار شود.