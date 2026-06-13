۵ هزار درنای کاغذی در مشهد به یاد کودکان شهید میناب پرواز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه پسرانه شهید حسین فهمیده مشهد میزبان رویدادی نمادین و تأثربرانگیز بود. گروه هنری فانوس با همکاری مدرسه شهید فهمیده، فرهنگسرای کودک و آینده، دانشگاه امام رضا(ع)،دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدرسه دخترانه شهید رجبی و قرارگاه رسانه‌ای سرباز ایران، پنج هزار درنای کاغذی را در قالب یک کوله‌پشتی عظیم چیدمان کردند.

هزاران درنای کاغذی که هر یک نمادی از آرزوهای کوچک و بربادرفته کودکان میناب بود، یادآور مظلومیت و بی‌دفاعی کودکانی شد که در جریان حملات تروریستی به مدرسه شجره طیبه و رهپویان شهدای خلیج فارس در میناب به شهادت رسیدند. این رویداد با شعار «هرگز نمی‌گذاریم آرزوهای شما فراموش شود» تلاش دارد تا نسل‌کشی و جنایت علیه کودکان میناب را به رخ جهانیان بکشد.

بیش از ۵۰۰ نفر در طراحی، ساخت، چیدمان و اجرای این پروژه مشارکت داشتند. جالب توجه اینکه کودکانی از کشورهای لبنان، سوریه و افغانستان در کنار فرزندان ایران به چیدمان این پرنده‌های کوچک کاغذی پرداختند تا همدردی خود را با کودکان مظلوم میناب نشان دهند.

در حین چیدمان، ارتباط زنده تصویری با میناب برقرار شد. پدر شهید زینب مکی‌زاده، یکی از شهدای کودک میناب، با حضور در این ارتباط، ضمن تشکر از شرکت‌کنندگان، فضایی حماسی و تأثیرگذار را رقم زد. همچنین یکی از شرکت‌کنندگان این رویداد به نمایندگی از سایرین، بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطرۀ شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه تأکید کرد.

این آیین نمادین در حالی به پایان رسید که کودکان حاضر، قول دادند هرگز آرزوهای بربادرفته همسالان مینابی خود را فراموش نکنند.