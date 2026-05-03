توجه به سرانه مدارس ضروری است

موسی‌الرضا ربانی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «رفع تبعیض در پرداختی‌ها یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فرهنگیان است» اظهار کرد: سال‌هاست که فرهنگیان در مقایسه با دیگر کارمندان دولت با نابرابری‌هایی روبه‌رو هستند و این مسئله مشکلات معیشتی جدی برای آنان ایجاد کرده است.

معلم نمونه کشوری و دبیر زبان و ادبیات فارسی با ۳۲ سال سابقه تدریس در سبزوار، همچنین به وضعیت مدارس و سرانه‌های دانش‌آموزی اشاره کرد و افزود: سرانه‌ای که برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده، سال‌هاست با هزینه‌های واقعی مدارس تناسب ندارد. با توجه به تورم، این سرانه پاسخگوی نیاز مدارس نیست و اگر کمک‌های خانواده‌ها نباشد، بسیاری از مدارس امکان اداره روزمره را هم ندارند. لازم است میزان سرانه به‌طور جدی افزایش یابد تا مدارس بتوانند محیطی درخور دانش‌آموزان فراهم کنند.

وی با تأکید بر نقش والدین در حمایت از مسیر آموزشی فرزندان عنوان کرد: دانش‌آموزان نور چشم خانواده‌ها و آینده آنان هستند. انتظار می‌رود والدین در مسیر آموزش فرزندانشان هیچ کم نگذارند.

ربانی خواه با اشاره به تفاوت نسل امروز دانش‌آموزان با گذشته گفت: در طول ۳۲ سال فعالیت آموزشی، نسل‌های مختلفی از دانش‌آموزان را دیده‌ام. دانش‌آموزان امروز به دلیل تسلط بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی با نسل‌های قبل کاملاً متفاوت‌اند. معلمان باید دست‌کم آشنایی نسبی با این فناوری‌ها داشته باشند تا در کلاس درس حرفی برای گفتن داشته باشند و بتوانند از ابزارهای نوین برای ارتقای کیفیت آموزش استفاده کنند.

معلم نمونه کشوری و دبیر زبان و ادبیات فارسی با ۳۲ سال سابقه تدریس در سبزوار، رسالت اصلی معلم را تنها تدریس محتوای کتاب ندانست و ادامه داد: کلاس درس باید محل تجربه‌اندوزی و ساختن زندگی امروز و فردای دانش‌آموز باشد. گاهی شخصیت، رفتار و گفتار معلم بیش از درس و دانش در شکل‌گیری آینده یک دانش‌آموز اثرگذار است.

وی با اشاره به افتخار انتخابش به عنوان معلم نمونه کشوری گفت: اگر عشق و علاقه به حرفه معلمی نبود، ماندن در این مسیر دشوار می‌شد. لطف خدا شامل حال من شد که توانستم امسال به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شوم.