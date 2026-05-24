۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

امیر جهانشاهی: اقتدار نیروهای مسلح موجب به زانو درآمدن دشمن شد

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از اردوگاه آموزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)، گفت: اقتدار و اراده پولادین نیروهای مسلح در کنار پشتیبانی عظیم ملت، باعث شد دشمن به زانو درآید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در اردوگاه آموزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)، روند آموزش‌ دانشجویان این دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داد.

امیر سرتیپ جهانشاهی در این بازدید، آموزش را سنگ‌ بنای تمامی فعالیت‌های نظامی دانست و اظهار داشت: ارائه آموزش‌های دقیق و به‌روز، عامل اصلی تقویت و ارتقای توان رزمی واحدهای نظامی است.

وی افزود: با توجه به نوع تهدیدات نوین، سرفصل‌های آموزشی در ارتش به‌روزتر شده و انتظار می‌رود دانشجویان با دقت و جدیت مضاعف، این مهارت‌ها را فرا بگیرند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به توطئه‌های دشمنان در نبردهای اخیر اظهار داشت: دشمن با بهره‌گیری از تجهیزات متنوع تلاش کرد تا جمهوری اسلامی را مورد حملات ناجوانمردانه قرار دهد اما اقتدار و اراده پولادین نیروهای مسلح در کنار پشتیبانی عظیم ملت، باعث شد دشمن در عرصه‌های گوناگون به زانو درآید.

وی خطاب به دانشجویان تاکید کرد: فراگیری دقیق آموزش‌ها و مهارت‌ها، استفاده صحیح از تجهیزات در دوران دانشجویی، پیش‌شرط آمادگی برای دفاع از مرزهای کشور است؛ انضباط آموزشی و تسلط بر فنون رزم، رزمنده را قادر می‌سازد تا در میدان عملیات در برابر پیشرفته‌ترین تجهیزات دشمن ایستادگی کرده و آن‌ها را در تمامی صحنه‌ها زمین‌گیر کند.

کد مطلب 6839550
رامین عبداله شاهی

