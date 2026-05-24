عارف: هیچ مسئولی حق اظهارنظر شخصی درباره موضوع بنزین را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، موضوع اصلاح زنجیره عرضه نان و اصلاح وضعیت قیمت آرد، گندم و نان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادها و نظرات کارشناسی متعددی مطرح شد.

در این جلسه مقرر شد تا زمان دستیابی به تصمیم نهایی، بررسی‌های کارشناسی و تبادل نظر میان اعضای ستاد ادامه یابد.

همچنین وضعیت قیمت بنزین و مدیریت مصرف سوخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سناریوهای مختلف اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی ارائه شد. در ادامه مقرر شد پس از جمع‌بندی نهایی در دولت، تصمیمات مربوط به مدیریت مصرف بنزین به اطلاع مردم برسد.

در این نشست تأکید شد که باور دولت بر این است که مصرف بنزین در کشور باید مدیریت شود تا نیازی به واردات وجود نداشته باشد.

سوم خرداد دکترین راهبردی برای حوزه‌های میدان و دیپلماسی در کشور است

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تبریک سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، گفت: سوم خرداد یک الگو و دکترین راهبردی برای حوزه‌های میدان و دیپلماسی در کشور است.

وی همچنین با اشاره به حمایت مردم از کشور و نظام در برابر حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی افزود: در جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی‌ماه این مردم بودند که میدان‌داری کردند و از ابتدای جنگ رمضان تاکنون نیز حدود ۸۰ شب است که مردم در خیابان‌ها از کشور، نظام و رزمندگان حمایت می‌کنند.

عارف تأکید کرد: تلاش دولت بر این است که تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که معیشت مردم آسیب نبیند، اما در عین حال باید واقعیات اقتصادی کشور و تحولات رخ‌داده را نیز در نظر گرفت و شرایط را مدیریت کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به مدیران دولت دستور داد تا زمانی که مباحث کارشناسی درباره مدیریت مصرف بنزین نهایی نشده است، حق اظهارنظر شخصی ندارند.

وی افزود: اگر کسی از این دستور تخطی کند با او برخورد می‌شود، زیرا ابتدا باید نظرات کارشناسی بررسی و سپس جمع‌بندی نهایی با در نظر گرفتن همه جوانب امر حاصل شود، لذا مسئولان تا پیش از آن حق ندارند اظهارنظر شخصی کنند، چرا که نباید در جامعه التهاب یا نگرانی ایجاد شود.

عارف همچنین از عملکرد مدیران دولت و استانداران در جریان جنگ رمضان تقدیر کرد.

همچنین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرا و معاونان مربوطه برگزار شد و سناریوهای مختلف برای صرفه‌جویی انرژی در بخش خانگی و تأمین انرژی صنایع و بخش‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: راهبرد دولت، مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی در بخش خانگی با همکاری مردم است، زیرا باید تا جای ممکن انرژی مورد نیاز صنایع تأمین شود.

وی افزود: اگر تولید دچار آسیب شود و مشکلات اقتصادی و بیکاری ایجاد شود، سایر بخش‌های کشور نیز آسیب خواهند دید. بنابراین باید به سمت صرفه‌جویی انرژی در بخش خانگی و تأمین انرژی بخش‌های مختلف تولید از جمله صنعت، پتروشیمی و کشاورزی حرکت کنیم.

در پایان این جلسه مقرر شد پس از بررسی‌های لازم و جمع‌بندی نهایی، تصمیمات مربوطه به اطلاع مردم رسیده و اجرایی شود.