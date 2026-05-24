به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در نشست تخصصی با رئیس و معاونان جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن بررسی اقدامات، ظرفیتها و برنامههای این نهاد در چارچوب طرح «محلهمحوری» و «مسجدمحوری»، بر ضرورت سازماندهی مشارکتهای مردمی و تقویت حکمرانی محلی با اتکا به سرمایه اجتماعی و شبکههای داوطلبانه تأکید کرد.
در این نشست، گزارشی از فعالیتهای «شبکه خادم» با عنوان «خدمات اجتماعی داوطلبانه معتمدین» ارائه شد؛ شبکهای که با تکیه بر ظرفیت نیروهای مردمی و معتمدین محلی قرار است در قالب هشت کارویژه تخصصی از جمله آموزش و توانمندسازی اجتماعی، مشارکت در حکمرانی محلی، ارتقای تابآوری اجتماعی، مدیریت بحران و توسعه خدمات اجتماعی فعالیت کند.
رئیسجمهور پس از استماع گزارشهای ارائهشده، ضمن ارائه توصیههایی برای اصلاح فرآیندها، تسریع در ساختارمندسازی برنامهها و ارتقای اثربخشی اقدامات، بر ضرورت طراحی الگوهای منسجم و قابل ارزیابی در حوزه مشارکت اجتماعی تأکید کرد و گفت: هر اندازه بتوانیم اقشار و لایههای مختلف جامعه را در فرآیند سازندگی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود وضعیت اجتماعی کشور مشارکت دهیم، میزان موفقیت و کارآمدی نظام حکمرانی نیز افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر لزوم نهادینهسازی مشارکتهای مردمی در سطح محلات، اظهار داشت: باید تمامی ظرفیتها و مشارکتهای محلی را در قالب سازوکارهای مشخص، منظم و پایدار ساختارمند کنیم تا امکان بهرهگیری مؤثر از توان اجتماعی مردم در حل مسائل کشور فراهم شود.
رئیس جمهور با اشاره به جایگاه اجتماعی و سرمایه اعتماد عمومی جمعیت هلالاحمر، این نهاد را برخوردار از ظرفیتهای منحصربهفرد برای جلب همکاری اقشار مختلف جامعه دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از افراد و گروههای اجتماعی به دلایل مختلف تمایل کمتری به همکاری با بعضی نهادها داشته باشند، اما هلالاحمر به واسطه ماهیت مردمی، رویکرد امدادی و جایگاه مورد اعتماد خود، میتواند زمینه جذب و مشارکت طیفهای گستردهتری از جامعه را فراهم کند.
پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت تقویت حس اثربخشی اجتماعی در میان مردم گفت: بسیاری از افراد علاقهمند هستند نتیجه و بازخورد اقدامات و مشارکتهای خود را بهصورت ملموس و مستقیم مشاهده کنند و الگوی حکمرانی محلی این امکان را فراهم میسازد که مردم آثار مشارکت خود را در بهبود شرایط زندگی و محیط پیرامونیشان بهطور عینی ببینند. در این میان، جمعیت هلالاحمر میتواند نقش مهمی در پیوند میان ظرفیتهای مردمی و حل مسائل محلی ایفا کند.
رئیس جمهور در ادامه، بر ضرورت تعریف دقیق مأموریتها و حوزههای مداخله هلالاحمر در سطح محلات تأکید کرد و افزود: باید بهصورت شفاف مشخص شود که هلالاحمر چه سهم و ظرفیتی در مواجهه با مسائل و آسیبهای اجتماعی و محلی دارد و تا چه میزان میتواند در فرآیند حل این مسائل نقشآفرینی کند.
وی در همین راستا، سه پرسش کلیدی را مبنای برنامهریزی و اقدام دانست و تصریح کرد : مبنای هر برنامه ریزی باید بر پایه پاسخ به این سه پرسش کلیدی باشد که «در محلات با چه مسائل و چالشهایی مواجه هستیم؟»، «کدام بخش از این مسائل در حوزه مأموریت و توان هلالاحمر قرار میگیرد؟» و «چه میزان از این ظرفیت بالفعل قابل تحقق و پوشش است؟».
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای اجتماعی کشور، خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر به دلیل جایگاه اجتماعی و ماهیت فراگیر خود، باید از ظرفیت نیروها و سلایق متنوع فکری و اجتماعی برای توسعه مشارکت عمومی استفاده کند. بسیاری از افراد جامعه، اگر بستر مناسب و چارچوبی قابل اعتماد برای فعالیت اجتماعی فراهم باشد، تمایل دارند در قالب نهادهایی همچون هلالاحمر در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور مشارکت کنند و بهجای قرار گرفتن در موضع تقابل، در کنار نظام و جامعه برای آبادانی کشور نقشآفرین باشند.
پزشکیان افزود: هر اندازه بتوانیم افراد بیشتری را با هر سلیقه، نگرش و طرز فکر در مسیر خدمت، همکاری و مشارکت اجتماعی جذب کنیم، به همان میزان از ظرفیتهای معارض و زمینههای سوءاستفاده دشمنان علیه کشور کاسته خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین، نقش مردم را مهمترین پشتوانه اقتدار و ثبات کشور دانست و تصریح کرد: اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند و احساس مشارکت و تعلق کنند، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود به نظام و کشور آسیبی وارد کند؛ اما اگر سرمایه اجتماعی تضعیف شود و مردم از صحنه فاصله بگیرند، هیچ قدرتی نیز نخواهد توانست ضامن پایداری و استحکام نظام باشد.
