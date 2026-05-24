۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

گودرزی: مجلس پیگیر رفع کمبود و گرانی دارو و شیرخشک است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات نشست نمایندگان با وزیر بهداشت، گفت: مجلس تلاش دارد با کمک به دولت و وزارت بهداشت، مشکلات مردم در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی با اشاره به برگزاری سومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی، گفت: سومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۳ خردادماه) با حضور برخط نمایندگان و حضور وزیر بهداشت برگزار شد.

وی در تشریح این جلسه که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف بررسی مشکلات حوزه درمان و دارو برگزار شد، افزود: یکی از ضرورت‌های مهم در شرایط جنگ، بحث تاب‌آوری است و طرفی پیروز نهایی خواهد بود که تاب‌آوری بیشتری داشته باشد. یکی از مؤلفه‌ها، وجوه و ابعاد تاب‌آوری نیز، تاب‌آوری در حوزه نظام سلامت است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز مشکلاتی در حوزه نظام سلامت وجود دارد که لازم است دولت با تمام ظرفیت پای کار بیاید و البته همه بخش‌های کشور نیز در این مسیر، وزارت بهداشت را یاری کنند.

گودرزی تصریح کرد: امروز از جمله مشکلاتی که مردم در حوزه نظام سلامت با آن مواجه هستند، بحث کمبود و گرانی دارو است و این موضوع در جلسه مجازی امروز مجلس شورای اسلامی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی در حوزه سلامت، بیان کرد: بحث تأمین مالی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و بیمه‌ای از جمله مسائل مهم مطرح شده در این جلسه بود. همچنین کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نیز از دیگر موضوعاتی است که مراجعات متکثر مردم به نمایندگان را به دنبال داشته است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تلاش ما این است که در حوزه تأمین مالی برای استمرار پرداخت مطالبات، چه در بحث تأمین ارز مورد نیاز و چه در جهت جلوگیری از عدم تأثیرگذاری نوسانات قیمت در حوزه بهداشت، درمان و تأمین دارو، بتوانیم بخشی از مشکلات مردم را مرتفع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به هر ترتیب، امنیت دارویی بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود و برای مجلس و دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. این جلسه نیز با هدف کمک به وزارت بهداشت برای برطرف کردن مشکلات حوزه بهداشت و درمان برگزار شد.

گودرزی در پایان گفت: امروز یکی از مشکلات جدی مردم، کمبود و گرانی دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی است که امیدواریم با استمرار نظارت‌های مجلس شورای اسلامی و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با دولت، بتوانیم در رفع نیاز مردم در این حوزه کوشا باشیم.

کد مطلب 6839584
زهرا علیدادی

