۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

هشدار به بیماران تیروئیدی

یک فوق تخصص غدد گفت: بهبودی علائم در بیماران مبتلا به کم کاری یا پُرکاری تیروئید مجوزی برای قطع خودسرانه دارو نیست و بیماران باید با پزشک مشورت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عذرا کریم کشته، با اشاره به اینکه ید عنصری کمیاب است که از طریق غذا وارد بدن شده و نقش مهمی درعملکرد هورمون های تیروئیدی دارد، افزود: هورمون های تیروئیدی برای رشد عصبی، جنسی و تنظیم سرعت متابولیسم بدن ضروری هستند.

وی با بیان اینکه خستگی و بی‌حالی، افزایش وزن، حساسیت به سرما، یبوست، علائم کم کاری تیروئید هستند، ادامه داد: تپش قلب و اضطراب، کاهش وزن ناخواسته، لرزش دست‌ها، تعریق زیاد و گرگرفتگی نیز علائم پرکاری تیروئیدند که در صورت مشاهده علائم کم کاری، پرکاری و یا داشتن سابقه ژنتیکی ابتلا به این بیماری ها افراد باید به پزشک مراجعه کنند.

کریم کشته افزود: تمامی بانوان مبتلا به بیماری تیروئید، قبل از اقدام به بارداری باید آزمایش تیروئید انجام بدهند و از کنترل بودن بیماری مطمئن باشند و در صورت بارداری نیز بلافاصله پروفایل تیروئید چک شده و در حین بارداری نیز مراجعه منظم طبق دستور پزشک معالج داشته باشند.

وی تاکید کرد: اختلالات تیروئیدی تاثیر مستقیم بر زایمان زودرس و سقط جنین خواهد داشت.

