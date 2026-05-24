هشدار به بیماران تیروئیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عذرا کریم کشته، با اشاره به اینکه ید عنصری کمیاب است که از طریق غذا وارد بدن شده و نقش مهمی درعملکرد هورمون های تیروئیدی دارد، افزود: هورمون های تیروئیدی برای رشد عصبی، جنسی و تنظیم سرعت متابولیسم بدن ضروری هستند.

وی با بیان اینکه خستگی و بی‌حالی، افزایش وزن، حساسیت به سرما، یبوست، علائم کم کاری تیروئید هستند، ادامه داد: تپش قلب و اضطراب، کاهش وزن ناخواسته، لرزش دست‌ها، تعریق زیاد و گرگرفتگی نیز علائم پرکاری تیروئیدند که در صورت مشاهده علائم کم کاری، پرکاری و یا داشتن سابقه ژنتیکی ابتلا به این بیماری ها افراد باید به پزشک مراجعه کنند.

کریم کشته افزود: تمامی بانوان مبتلا به بیماری تیروئید، قبل از اقدام به بارداری باید آزمایش تیروئید انجام بدهند و از کنترل بودن بیماری مطمئن باشند و در صورت بارداری نیز بلافاصله پروفایل تیروئید چک شده و در حین بارداری نیز مراجعه منظم طبق دستور پزشک معالج داشته باشند.

وی تاکید کرد: اختلالات تیروئیدی تاثیر مستقیم بر زایمان زودرس و سقط جنین خواهد داشت.