به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی، با اشاره به راهاندازی هتلهای یکنفره کپسولی در پایانههای مسافربری پایتخت، اظهار کرد: این هتلهای کپسولی باهدف ایجاد فضایی مناسب برای استراحت و رفاه مسافران در پایانههای مسافربری پایتخت در زمان انتظار بیش از سوار شدن به اتوبوس نصب و راه اندازی شدهاند.
وی افزود: هتلهای کوچک مذکور که توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی ساخته شدهاند، در پایانههای مسافربری غرب و جنوب - دو پایانه پرتردد شهر تهران- نصب و بهصورت ساعتی به مسافران ارائه میشوند.
رحمانی تصریح کرد: توسعه این طرح رفاهی حتی در دوران جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان نیز ادامه داشته و برنامهریزی شده که در آینده در دیگر پایانههای مسافربری از جمله پردیس مسافربری شرق و پایانه مسافربری بیهقی توسعه یابد.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران گفت: هر واحد هتل کپسولی یکنفره حدود ۳ مترمربع فضا دارد و امکاناتی نظیر تخت راحت با ملحفه یکبارمصرف، نور قابلتنظیم، پنجره کرکرهدار برای حفظ حریم خصوصی، پریز برق یونیورسال، شارژر USB، دستگاه تهویه هوا، فضای مناسب برای قراردادن چمدان و میز کار تاشو برای استفاده لپتاپ در آن پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: امکان رزرو ساعتی بهسادگی از طریق پنل لمسی فارسی فراهم شده و امنیت بالا و پشتیبانی آنلاین از ویژگیهای این فضاها به شمار میرود.
رحمانی در پایان یادآور شد: مسافران میتوانند با مراجعه به پذیرش هتلهای کپسولی مستقر در پایانهها، زمان استفاده از اقامتگاه را دقیقاً متناسب با برنامه حرکت اتوبوس خود رزرو کنند و لحظات انتظار خود را به تجربهای آرام و دلپذیر تبدیل کنند.
