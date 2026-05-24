به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سوم خرداد ۱۳۶۱، روزی است که فرزندان دلیر این مرز و بوم با تکیه بر ایمان، اراده و غیرت انقلابی، خرمشهر را پس از ۵۷۸ روز اشغال، از چنگال دشمن متجاوز آزاد کردند، فتحی بزرگ نه فقط از نظر نظامی، بلکه از نگاه فرهنگی و اجتماعی نیز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود.

رهبر شهید انقلاب، درباره این حماسه بزرگ فرمودند: روز سوّم خرداد نماد است؛ نماد پیروزی حق بر باطل و نماد قدرت الهی است.

در راستای زنده نگه‌داشتن یاد و پیام آزادسازی خرمشهر، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی طی سال‌های گذشته تلاش کرده است تا با رویکردی عمیق و فرهنگی، ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، محتوای متناسب با این رخداد عظیم را در کتاب‌های درسی مقاطع مختلف درج کند. این اقدام، نه‌تنها روایت تاریخی آزادسازی را منتقل می‌کند، بلکه روح ایثار، مقاومت، وحدت و ایمان را در جان نسل آینده می‌دمد.

در ادامه، بخشی از بازتاب این حماسه در منابع آموزشی نظام تعلیم و تربیت کشور بیان می‌شود:

دوره ابتدایی

مطالعات اجتماعی پایه ششم، درس‌های ۲۲ و ۲۳: به ترتیب با عنوان‌های «خرمشهر در دامان میهن» و «آزادی خرمشهر».

فارسی پایه سوم، صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷: با شعر «بوی سیب و یاس».

فارسی پایه چهارم، درس یازدهم: فرمانده دل‌ها.

قرآن پایه ششم، صفحه ۱۲: اشاره قرآنی همراه با تصویر آزادی خرمشهر.

دوره متوسطه اول

آمادگی دفاعی پایه نهم، صفحات ۸، ۴۱ و ۴۵: معرفی شهید فهمیده و روایت دانش‌آموزی از اشغال و آزادی خرمشهر.

پیام‌های آسمان پایه هفتم، صفحات ۶۸ و ۶۹: در قالب فعالیت با موضوع عزت نفس.

فارسی پایه هفتم، صفحه ۱۸۰: اشاره در بخش اعلام و مکان.

فارسی پایه نهم، صفحات ۸۸ تا ۹۰: دروازه آسمان با روایتی تصویری و نوشتاری از خرمشهر.

مطالعات اجتماعی پایه نهم، صفحه ۱۱۰: موضوع جنگ تحمیلی.

دوره متوسطه دوم

جامعه‌شناسی ۱ پایه دهم، صفحه ۵۵: تصویر معلم شهید در مقاومت ۴۵ روزه خرمشهر.

آمادگی دفاعی پایه دهم، صفحه ۵۱: نقش شهید صیاد شیرازی در آزادسازی.

تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم، صفحات ۲۱۱ تا ۲۱۳: تحلیل اشغال و آزادی خرمشهر.

تحلیل فرهنگی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، صفحه ۶۱: فعالیت پژوهشی درباره بازتاب بین‌المللی فتح خرمشهر.

نگارش ۳ پایه دوازدهم، صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹: خاطره‌نگاری درباره سوم خرداد.

تاریخ ایران و جهان ۳ پایه دوازدهم، صفحات ۱۴۹، ۱۵۶، ۱۵۷: از زمینه‌سازی سقوط خرمشهر تا روایت آزادسازی آن.

هویت اجتماعی پایه دوازدهم، صفحه ۲۷: تصویر شهید و مقاومت خرمشهر.

تاریخ ۳ معارف اسلامی پایه دوازدهم، صفحات ۱۵۲، ۱۵۸، ۱۵۹: تثبیت نظام جمهوری اسلامی و حماسه خرمشهر در بستر دفاع مقدس.

با چنین رویکردی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به‌عنوان پیشگام در تربیت نسلی آگاه، مسئول و وفادار به ارزش‌های انقلاب اسلامی، تلاش می‌کند که مفاهیم ایثار، مقاومت و استقلال در ذهن و دل دانش‌آموزان این سرزمین ریشه بدواند.