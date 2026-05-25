اذعان وال استریت ژورنال به جاه طلبی رژیم صهیونیستی در غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که رژیم صهیونیستی کنترل خود را بر بخش بزرگتری از نوار غزه تقویت کرده است.
این روزنامه میافزاید که ارتش رژیم صهیونیستی مساحت اراضی تحت کنترل خود را به صورت قابل توجهی گسترش داده است، به طوری که اکنون حدود 59 درصد از نوار غزه را در اختیار دارد، در حالی که در آغاز آتشبس در اکتبر گذشته، 53 درصد را کنترل میکرد.
منابع این روزنامه تصریح کردند که تلآویو، «خط زرد» را چند صد متر جابجا کرده تا به جاده صلاحالدین، شریان اصلی نوار غزه که شمال آن را به جنوبش متصل میکند، دست اندازی کند.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که ارتش اسرائیل، خط مقدم جنگ در مرکز غزه را با یک خندق عمیق و خاکریزهای شنی بلند در امتداد آن مشخص کرده است که شامل حداقل 7 موقعیت جدید است.
وال استریت ژورنال با اشاره به «رکود روند صلح» به رهبری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به غزه ادامه میدهد و این وضعیت، «شرایط عدم اطمینان» را برای فلسطینیانی که هنوز در میان ویرانهها زندگی میکنند، تشدید کرده است.
رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به نسلکشی سیستماتیک خود در نوار غزه ادامه میدهد و بدین ترتیب شمار شهدا، مجروحان و مفقودین حملات اسرائیل به غزه همچنان در حال افزایش است.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز گذشته اعلام کرد که آمار قربانیان فلسطینی در نتیجه تجاوزهای رژیم صهیونیستی از زمان آتشبس، به 890 شهید و 2677 مجروح رسیده است.
بدین ترتیب، آمار تجمعی قربانیان تجاوزات از 7 اکتبر 2023 به 72783 شهید و 172779 مجروح افزایش یافته است، با این حال تعدادی از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و تیمهای امداد و دفاع مدنی قادر به دسترسی به آنها نیستند.
