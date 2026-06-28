۱۱۴ خوزستانی واجد شرایط در بازدید مسئولان قضایی از زندان‌ آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در اقدامی هماهنگ و در راستای سیاستهای تحولی دستگاه قضا به همراه معاونان، دادستان مرکز استان و همچنین تمامی رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان با حضور در ندامتگاههای خوزستان، وضعیت زندانیان را از نزدیک بررسی کردیم.
وی افزود: رسالت دستگاه قضایی صرفاً به صدور حکم حبس محدود نمیشود و حضور فعال و میدانی قضات در زندانها، امکان پایش دقیقتر وضعیت مددجویان را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در جریان این بازدیدهای هماهنگ استانی، درخواستهای کتبی و شفاهی مددجویان توسط قضات حاضر در ندامتگاهها بررسی و دستورات قضایی لازم بهمنظور گرهگشایی از مشکلات آنان صادر شد.
دهقانی همچنین از ثمره این بازدیدها خبر داد و گفت: در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و با تلاش همکاران قضایی، ستاد دیه و مشارکت خیران نیکاندیش استان، زمینه آزادی ۱۱۴ نفر از زندانیان واجد شرایط فراهم شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت برنامههای اصلاحی و تربیتی در دوران حبس تأکید کرد و افزود: زندان باید به محیطی برای بازپروری و بازگشت سعادتمندانه افراد به جامعه تبدیل شود؛ لذا تمرکز بر مهارتآموزی، اشتغالزایی و برنامههای فرهنگی با هدف توانمندسازی مددجویان، در اولویت برنامههای تمامی زندانهای استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: این رویکرد نظارتی در سطح استان با جدیت ادامه خواهد یافت تا علاوه بر حفظ حقوق شهروندی زندانیان، مسیر بازگشت اصلاحشده مددجویان به کانون خانواده و جامعه هموارتر گردد.
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