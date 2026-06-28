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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

۱۱۴ خوزستانی واجد شرایط در بازدید مسئولان قضایی از زندان‌ آزاد شدند

۱۱۴ خوزستانی واجد شرایط در بازدید مسئولان قضایی از زندان‌ آزاد شدند

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، زمینه آزادی ۱۱۴ نفر از زندانیان واجد شرایط در استان فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اقدامی هماهنگ و در راستای سیاست‌های تحولی دستگاه قضا به همراه معاونان، دادستان مرکز استان و همچنین تمامی رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان با حضور در ندامتگاه‌های خوزستان، وضعیت زندانیان را از نزدیک بررسی کردیم.

وی افزود: رسالت دستگاه قضایی صرفاً به صدور حکم حبس محدود نمی‌شود و حضور فعال و میدانی قضات در زندان‌ها، امکان پایش دقیق‌تر وضعیت مددجویان را فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در جریان این بازدیدهای هماهنگ استانی، درخواست‌های کتبی و شفاهی مددجویان توسط قضات حاضر در ندامتگاه‌ها بررسی و دستورات قضایی لازم به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات آنان صادر شد.

دهقانی همچنین از ثمره این بازدیدها خبر داد و گفت: در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و با تلاش همکاران قضایی، ستاد دیه و مشارکت خیران نیک‌اندیش استان، زمینه آزادی ۱۱۴ نفر از زندانیان واجد شرایط فراهم شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در دوران حبس تأکید کرد و افزود: زندان باید به محیطی برای بازپروری و بازگشت سعادتمندانه افراد به جامعه تبدیل شود؛ لذا تمرکز بر مهارت‌آموزی، اشتغال‌زایی و برنامه‌های فرهنگی با هدف توانمندسازی مددجویان، در اولویت برنامه‌های تمامی زندان‌های استان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: این رویکرد نظارتی در سطح استان با جدیت ادامه خواهد یافت تا علاوه بر حفظ حقوق شهروندی زندانیان، مسیر بازگشت اصلاح‌شده مددجویان به کانون خانواده و جامعه هموارتر گردد.

کد مطلب 6873603

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