۵۸ زندانی کرمانشاه در آستانه اعیاد قربان و غدیر آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از آزادی ۵۸ نفر از زندانیان واجد شرایط استان در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر خم خبر داد.

حمیدرضا کریمی با تبریک فرا رسیدن این اعیاد اسلامی اظهار کرد: در چارچوب سیاست‌های قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حمایت از خانواده زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت افراد به جامعه، پرونده‌های زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و پس از احراز شرایط قانونی، ۵۸ نفر از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده و آزاد شدند.

وی افزود: این اقدام با همکاری مراجع قضایی، شورای طبقه‌بندی زندان‌ها، مددکاران اجتماعی و مسئولان اداره کل زندان‌های استان و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شده است.

دادستان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای کمک به زندانیان واجد شرایط، تصریح کرد: استفاده از نهادهای ارفاقی، مرخصی منتهی به آزادی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و همچنین کمک خیرین برای پرداخت محکومیت‌های مالی زندانیان جرائم غیرعمد از جمله اقدامات مؤثر در مسیر اصلاح و بازاجتماعی شدن افراد است.

کریمی ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار برخورد قاطع با جرائم و افرادی که امنیت و نظم عمومی را مختل می‌کنند، تلاش دارد نسبت به افرادی که زمینه اصلاح و بازگشت آنان به جامعه فراهم است، از ظرفیت‌های حمایتی و قانونی استفاده کند.

وی با تأکید بر رویکرد اصلاحی و انسان‌محور دستگاه قضایی گفت: هدف از این اقدامات، فراهم کردن فرصت دوباره برای افرادی است که آمادگی بازگشت به زندگی سالم اجتماعی را دارند و می‌توانند در کنار خانواده‌های خود مسیر جدیدی را آغاز کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ گذشت، حمایت از آزادی زندانیان نیازمند و تقویت بنیان خانواده‌ها از برکات ارزشمند اعیاد اسلامی است و می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت مؤثر افراد به جامعه نقش مهمی ایفا کند.