ایران همواره حمایت از جبهه مقاومت را به عنوان یک راهبرد دنبال کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری پیس از ظهر یکشنبه، در دیدار با نماینده فرهنگی جنبش کتائب سیدالشهداء عراق و جمعی از اعضای دفتر این جنبش در ایران، با اشاره به تحولات جاری منطقه و استمرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از جبهه مقاومت را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال کرده و در این مسیر، هیچ‌گونه تعرض و شیطنتی از سوی دشمنان بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.



وی با اشاره به هماهنگی و هم‌افزایی نیروهای مقاومت در کشورهای مختلف منطقه افزود: امروز جبهه مقاومت در ایران، عراق، لبنان و یمن به سطحی از انسجام و هم‌پوشانی عملیاتی رسیده که هرگونه تعرض به یکی از اضلاع این محور، با واکنشی گسترده و بازدارنده مواجه خواهد شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان باید این واقعیت را درک کنند که دوران بزن و در رو پایان یافته و هر اقدام ماجراجویانه‌ای علیه ملت‌های منطقه، هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری برای آنان در پی خواهد داشت.



ذوالنوری با اشاره به ایستادگی حزب‌الله لبنان در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: مقاومت لبنان با الهام از مکتب شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مقتدرانه در میدان حضور دارد و شکست‌های متوالی دشمن در برابر این جریان، امروز به مسئله‌ای آشکار در سطح افکار عمومی جهان تبدیل شده است.



وی ادامه داد: بازتاب ناکامی‌های رژیم صهیونیستی و حامیان آن، حتی در داخل ایالات متحده آمریکا نیز قابل مشاهده است و امروز شاهد هستیم که مردم در قلب آمریکا علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه نظام سلطه و حمایت‌های واشنگتن از جنایات صهیونیست‌ها اعتراض می‌کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در تعیین جایزه برای فرماندهان مقاومت را نشانه استیصال دشمنان دانست و گفت: اینگونه اقدامات نه تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نمی‌شود بلکه نشان‌دهنده هراس دشمن از قدرت و نفوذ روزافزون این جریان در منطقه است.



وی با تأکید بر پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و عراق افزود: هیچ قدرتی قادر نخواهد بود میان جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت اسلامی منطقه فاصله ایجاد کند و این وحدت، برخاسته از اشتراکات اعتقادی، فرهنگی و خون شهدایی است که در مسیر مقابله با استکبار تقدیم شده‌اند.



ذوالنوری همچنین از برنامه نمایندگان کتائب سیدالشهداء برای دیدار با خانواده شهدای ایرانی استقبال کرد و اظهار داشت: حضور اعضای این جنبش در شهرهای مختلف ایران و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، نماد روشنی از عمق روابط برادرانه میان ملت‌های ایران و عراق است.



وی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با تمام ظرفیت از جبهه مقاومت حمایت می‌کند و ملت‌های منطقه با تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت، مسیر عزت و پیروزی را با قدرت ادامه خواهند داد.



در این دیدار، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء در ایران نیز ضمن ابلاغ سلام دبیرکل این جنبش، گزارشی از آخرین تحولات منطقه و فعالیت‌های میدانی نیروهای مقاومت ارائه کرد.



حسن العبادی با اشاره به نقش گردان‌های عملیاتی وابسته به این جنبش اظهار داشت: نیروهای مقاومت اسلامی در مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اساس تکلیف و در چارچوب فرماندهی جبهه مقاومت وارد میدان شدند و عملیات‌های انجام شده، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد.



وی افزود: حجم و گستره عملیات‌های مقاومت به اندازه‌ای بود که دستگاه‌های امنیتی و سیاسی آمریکا طی مدت کوتاهی چندین بار برای شناسایی فرماندهان مقاومت و از جمله دبیرکل کتائب سیدالشهداء جایزه تعیین کردند.



نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء در ایران با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت عراق و ایران تصریح کرد: خون شهدای دو کشور در مسیر دفاع از اسلام و مقابله با استکبار جهانی درهم آمیخته و این پیوند، روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود.



وی با اشاره به شهادت یکی از فرماندهان ارشد این جنبش گفت: شهید حیدر الموسوی که در کنار تیم حفاظت شهید سیدحسن نصرالله حضور داشت، در جریان جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید و نام او در کنار دیگر شهدای مقاومت ماندگار شد.



العبادی همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور اعضای دفتر نمایندگی کتائب سیدالشهداء در استان‌های مختلف ایران خبر داد و افزود: دیدار با خانواده‌های شهدا در شهرهای قم، تهران، مشهد، اصفهان و مرکزی، در راستای تکریم مقام شهدا و قدردانی از ایثار ملت ایران انجام خواهد شد.



در پایان این دیدار، از مواضع حمایتی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نسبت به محور مقاومت تقدیر و هدایایی متبرک از آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) به وی اهدا شد.