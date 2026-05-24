به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، عصر امروز (یکشنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۵) در محل این مرکز برگزار شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز این کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون عمران مجلس امروز مهمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بودند که گزارشی از فعالیتهای این مرکز ارائه شد. با توجه به ظرفیت علمی بالا و حضور اساتید برجسته در این مرکز، انتظار ما این است که خروجی مطالعات و تحقیقات آنها به صورت کاربردی در اختیار دستگاههای اجرایی و مجموعههای فعال در حوزههای عمرانی و زیربنایی کشور قرار گیرد.
وی افزود: کارهای مطالعاتی خوبی انجام شده است، اما متاسفانه خروجی این پژوهشها نتوانسته آنگونه که باید در حوزه عمران به کشور کمک کند. به عنوان مثال، در بحث صنعتیسازی مسکن که از ماموریتهای محوله در برنامههای ششم و هفتم توسعه است، اقدام عملی قابلتوجهی از این مرکز ندیدیم و زحمات کشیده شده بیشتر روی کاغذ مانده و عملاً به دست مصرفکننده و مجری نرسیده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از کیفیت پایین پروژههای عمرانی تصریح کرد: در بحث کیفیت آسفالت معابر شهری و جادههای اصلی، شاهد از بین رفتن زودهنگام آسفالت هستیم که این موضوع عمدتاً به دلیل کیفیت پایین قیر، دانهبندی نامناسب، و ضعف در حمل، پخش و زیرسازی است. انتظار داریم مرکز تحقیقات نتایج بررسیهای خود را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد و بر کیفیت مصالح مصرفی نظارت کند تا عمر مفید پروژهها افزایش یابد.
رضایی کوچی وضعیت کیفیت ساختمانسازی در کشور را نیز نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: به دلیل کیفیت پایین مصالح و ضعف در اجرا، یک ساختمان نوساز در کمتر از ۱۵ سال به بافت فرسوده تبدیل میشود. مسکن یک کالای بسیار گرانبهاست و خانوادهها هزینه زیادی برای آن میپردازند؛ از این رو، مرکز تحقیقات باید در زمینه تولید و کیفیت مصالح ساختمانی و نحوه استفاده از آنها نظارت دقیقتری اعمال کند. بر همین اساس، کمیته مسکن کمیسیون عمران مامور شد تا تعامل بیشتری با این مرکز داشته باشد و بر انتقال خروجی تحقیقات به دستگاههای اجرایی نظارت کند.
وی همچنین به موضوع تامین قیر پروژههای عمرانی اشاره کرد و افزود: با پیگیریهای کمیته قیر کمیسیون عمران، در دو سال گذشته توانستیم تخصیص ۱۰۰ درصدی قیر پیشبینی شده در بودجه را برای پروژههای عمرانی محقق کنیم. در حال حاضر نیز برای تامین قیر سال ۱۴۰۵ ابهاماتی وجود دارد که جلساتی برای رفع آنها در حال برگزاری است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در پایان، در پاسخ به سوالی پیرامون عملکرد مرکز تحقیقات در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعتیسازی مسکن، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که حداقل ۱۵ درصد از ساختمانهای کشور باید به روش صنعتی ساخته شوند، اما عملکرد فعلی ما کمتر از ۵ درصد است. این آمار نشان میدهد که ما در اجرا و فرهنگسازی برای پیمانکاران و مردم جهت تبیین فواید صنعتیسازی ضعیف عمل کردهایم. در جلسه امروز مقرر شد تا بر اساس قانون برنامه هفتم، نظارت مستمری صورت گیرد تا هرچه سریعتر به هدفگذاری ۱۵ درصدی دست یابیم.
