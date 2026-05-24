سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ملی ایران، اظهار کرد: یکی از مؤلفههای خون شهید، تکثیر مکتب شهداست و مکتب شهدا به واسطه خون شهید گسترش پیدا میکند.
وی افزود: خون شهدای عزیز و گرانقدر خرمشهر، مقاومت را در سراسر جهان و در دل همه مؤمنان، مسلمانان و آزادیخواهان زنده و ماندگار کرده است.
فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ بیان کرد: مقاومت امروز ملت ایران و جبهه مقاومت که این روزها تبلور یافته، نشأت گرفته از ایستادگی مردم خرمشهر در برابر جبهه استکبار است.
وی ادامه داد: ملت ما، جبهه مقاومت و همه آزادیخواهان جهان، درسهایی همچون ایستادگی، پایداری، ناامید نشدن در برابر سختیها، مرعوب نشدن مقابل دشمن، تابآوری، توکل به خدا و ایمان به نصرت الهی را از خون شهدای مقاومت و شهدای خرمشهر آموختهاند.
سردار حسنزاده تاکید کرد: تا زمانی که ملت ایران، رزمندگان و نیروهای مسلح این مؤلفهها را سرلوحه امور خود قرار دهند، به فضل الهی در هر صحنهای مقابل دشمن و جبهه استکبار، پیروز نهایی ملت ایران و جبهه مقاومت خواهند بود.
