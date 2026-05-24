به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (سوم خرداد ۱۴۰۵) هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی بالغ بر ۴۰ ماده به تصویب رسید.

مطابق این آیین‌نامه، فهرست مصادیق پهپاد بر مبنای امکان پایش، مراقبت، رهگیری و مهار فنی توسط وزارت دفاع به تصویب کارگروه موضوع ماده ۳ قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور غیرنظامی خواهد رسید.

در این آیین‌نامه موضوعاتی همچون «طراحی، ساخت و تولید»، «سامانه، درگاه تخصصی و مجوزها»، «تعرفه‌ها»، «صادرات و واردات»، «نگهداری، بهره‌برداری و نظارت»، «تکالیف عمومی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها» مربوط به پهپادهای غیر نظامی مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه جلسه هیات دولت همچنین مجوز مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی صادر شد.

همچنین طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد و وزارت دادگستری و معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس به عنوان نماینده دولت تعیین گردیدند.

در ادامه جلسه هیات دولت با توجه به ادغام «اتحادیه بین‌المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی» و «مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت» و ایجاد نهاد تازه تاسیس «نهاد همکاری جهانی تایید صلاحیت»، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در نهاد همکاری جهانی تایید صلاحیت به تصویب رسید.