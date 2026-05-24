به گزارش خبرنگار مهر، رضا دانش زاده ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وجود ۳۱ موزه دولتی، خصوصی و مشارکتی در استان گفت مازندران به عنوان جغرافیایی سبز در حقیقت موزه‌ای بزرگ از تاریخ، غارهای تاریخی، بناهای کهن و آیین‌های اصیل است که نیازمند صیانت ویژه است.

دانش‌زاده با بیان اینکه تدوین و ثبت بیش از ۵۰ پرونده جدید میراث طبیعی در دستور کار امسال قرار دارد اظهار داشت تاکنون هزار و ۱۸۲ اثر در حوزه‌های میراث ملموس، ناملموس و میراث طبیعی استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی از وجود ۳۱ موزه در استان شامل موزه‌های دولتی، خصوصی و مشارکتی خبر داد و ادامه داد بر اساس برنامه هفتم توسعه ایجاد ۶ موزه جدید برای استان پیش‌بینی شده بود که با همت همکاران این تعداد پیش از موعد مقرر تکمیل شده است.

دانش‌زاده تصریح کرد هدف‌گذاری مجموعه مدیریتی در پایان برنامه هفتم دستیابی به ۱۰ موزه جدید است و در این راستا موزه صفی‌آباد و موزه اجابیت در دستور کار قرار دارد که موزه اجابیت به زودی افتتاح خواهد شد.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران به فعالیت پایگاه جهانی عباس‌آباد و تعاملات سازنده با منابع طبیعی اشاره کرد و افزود علاوه بر این پایگاه پنج پایگاه دیگر شامل یوش، اسپهبد خورشید سوادکوه، فرح‌آباد و گوهرتپه و همچنین راه‌آهن در استان فعال هستند که پایگاه راه‌آهن نیز با نماینده مستقل به جمع آنها اضافه می‌شود.