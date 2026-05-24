ثبت بیش از ۷۲ هزار سفر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی روز یکشنبه اظهار کرد: ۸۳۶ هزار و ۶۵۹ مسافر در طول فروردین و اردیبهشت امسال با ناوگان عمومی استان آذربایجان شرقی مسافرت کرده است.
وی افزود: ۶۳۷ هزار و ۱۴۸ نفر مسافر در قالب ۵۲ هزار و ۱۰۳ سفر در داخل استان آذربایجان شرقی مسافرت کردهاند و تعداد مسافران خارج از استان ۱۹۹ هزار و ۵۱۱ نفر بوده که با ۲۰ هزار و ۳۲۹ سفر به مسافرت رفته است.
رئیس اداره حملونقل مسافر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان شرقی گفت: ۴۹۶ هزار و ۲۶۷ نفر با اتوبوس، ۳۰۸ هزار و ۳۸۱ نفر با مینیبوس و ۳۲ هزار و ۱۱ نفر با سواری کرایه سفر کرده است.
محمدی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای نوسازی ناوگان حملونقل مسافر در سال جاری گفت: نوسازی ۲۸ دستگاه اتوبوس و ۵۰ دستگاه سواری کرایه در حال انجام است
