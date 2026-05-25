به گزارش خبرگزاری مهر، میر رضا فاطمی روز دوشنبه اظهار کرد: در دو ماهه نخست امسال به طور متوسط روزانه ۹ هزار و ۸۵۷ خودرو در جاده‌های استان تردد کرده است.

وی گفت: این میزان تردد در دوماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.فاطمی اظهار کرد: تعداد ترددهای ورودی به استان ۳ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۹۳۹ مورد و تعداد تردد وسیله نقلیه خروجی از استان نیز ۳ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۳۸۳ مورد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی اظهار داشت ۱۲ درصد ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین و ۸۸ درصد مربوط به تردد خودروهای سبک است.

فاطمی اضافه کرد: کنارگذر جنوبی شهید کسایی محور باسمنج- تبریز و بالعکس محور تبریز- باسمنج پرترددترین محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی در این مدت است