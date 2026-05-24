به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبدالهپور روز یکشنبه از ثبت بیش از یک میلیون فقره پارک حاشیهای در خیابانهای مشمول طرح در یک سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: ۹۰ درصد ثبت پارکها از طریق سامانه کنترلی و ۱۰ درصد با خود اظهاری بوده است.
وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از اجرای طرح پارک حاشیهای تبریز به شیوه خوداظهاری از ثبتنام ۳۰ هزار خودرو توسط شهروندان در سامانه تبریزاپ به عنوان بستر اجرای این طرح خبر داد.
عبدالهپور گفت:در این مدت ۲۳۵ هزار خودرو که تاکنون نسبت به ثبتنام در اپلیکیشن تبریزاپ اقدام نکردهاند، توسط سامانه کنترلی در مسیرهای مشمول پارک حاشیهای رویت و مبالغی به عنوان حقپارک حاشیهای در سامانه درج شده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری تبریز افزود: همچنین بیش از یک میلیون فقره ثبت پارک در حاشیه خیابانهای مشمول طرح انجام شده که از این تعداد یکصدهزار فقره توسط خود شهروندان و مابقی توسط سامانه کنترلی ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر خوداظهاری در اپلیکیشن تبریز اپ شهروندان تبریزی میتوانند با خرید اشتراک ماهانه در سامانه تبریزاپ اقدام به ثبت پارک خودروی خود در مسیرهای یاد شده و پرداخت هزینه آن کنند.
عبدالهپور گفت: مردم تبریز میتوانند با نصب و مراجعه به اپلیکیشن تبریزاپ بدهیهای پیشین خود را مشاهده کرده و نسبت به ثبت پارک اقدام کنند. با افزایش بدهی خودرو پلیس راهور اقدام به توقیف خودرو خواهد کرد.
