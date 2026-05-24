۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

ارائه آموزش فنی و حرفه ای به بیش از ۴ هزار نفر در ایلام

ایلام - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام از ارائه آموزش فنی و حرفه ای به بیش از ۴ هزار نفر در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رئیسی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه مهارت با حضور معاون اقتصادی استانداری، با اشاره به اجرای طرح‌های مشترک مهارت‌آموزی اظهار کرد: در سال گذشته و در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اداره‌کل ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش، بیش از ۴ هزار نفر در سطح استان تحت آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند.

وی افزود: این آموزش‌ها در حوزه‌هایی مانند برق، انرژی خورشیدی و رشته‌های مختلف فنی و در تمام شهرستان‌های استان اجرا شده و بخشی از نتایج آن به ایجاد اشتغال پایدار انجامیده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای ایلام با اشاره به همکاری با نیروهای مسلح نیز گفت: سالانه بیش از۲ هزار سرباز در قالب برنامه‌های مهارتی آموزش می‌بینند و در سال گذشته در مجموع بیش از ۲۸۳ هزار نفرساعت آموزش برای نیروهای مسلح ثبت شده است.

رئیسی همچنین از اجرای طرح «مهتا» (مهارت تا اشتغال خبر داد و بیان کرد: در فاز نخست این طرح، ۴۰۳ نفر از جوانان و سربازان در ۹ شهرستان استان آموزش دیدند.

وی افزود: برای اجرای این طرح ۷.۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که بخشی از آن در فاز نخست هزینه شده و فاز دوم نیز در حال برنامه‌ریزی است.

وی با اشاره به طرح «همنوا» در همکاری با آموزش‌وپرورش گفت: حدود۱۴۰۰ دانش‌آموز در کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای استان مشغول مهارت‌آموزی هستند و در همین راستا، آمادگی واگذاری ۲۰ کارگاه مجهز (بدون مربی)به آموزش‌وپرورش برای سال تحصیلی جدید وجود دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام در ادامه از اجرای پویش «امداد ایران ماهر» خبر داد و افزود: تیم‌های جهادی مهارتی در حوزه‌های برق، ساختمان، خودرو و نقاشی برای بازسازی و مرمت اماکن آسیب‌دیده در استان فعال شده‌اند.

