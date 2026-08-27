به گزارش خبرگزاری مهر، علی عالی‌پور وزنه‌بردار دسته ۹۵ کیلوگرم سپاهان و یکی از ملی‌پوشان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، بهترین وزنه‌بردار هفته اول لیگ برتر ۱۴۰۵ شد.



او با نمایشی قدرتمند و قابل توجه و شکستن رکورد دنیا، به مقام نخست دسته خود رسید و با امتیاز ۴۶۰.۸۱ عنوان بهترین وزنه‌بردار هفته را به دست آورد.



عالی‌پور در حرکت یک‌ضرب وزنه ۱۸۷ کیلوگرمی، در دوضرب ۲۲۳ کیلوگرمی و در مجموع ۴۱۰ کیلوگرم را ثبت کرد.