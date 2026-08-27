به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان با اشاره به برنامههای شرکت آب منطقهای مازندران برای مدیریت منابع آبی استان اظهار کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب در بهرهبرداری از ظرفیتهای آبی، مجموعهای از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شده که اجرای طرحهای هر سه بخش در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در بخش برنامههای کوتاهمدت، طرحهایی از جمله ساخت سدهای انحرافی و ایستگاههای پمپاژ در حال اجراست و در هفته دولت امسال ۱۹ طرح زودبازده با مجموع اعتبار ۹۷ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران ادامه داد: مراسم افتتاح این طرحها در روزهای مختلف هفته دولت برگزار خواهد شد و این پروژهها میتوانند در بهبود مدیریت و انتقال منابع آب در مناطق مختلف استان نقش داشته باشند.
داوودیان با بیان اینکه مازندران همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب در مدیریت منابع آب فاصله دارد، گفت: تمرکز اصلی شرکت آب منطقهای بر اجرای طرحهای میانمدت و بلندمدت، بهویژه پروژههای مرتبط با مهار آبهای سطحی است؛ چراکه این طرحها نقش مهمی در تأمین پایدار آب مورد نیاز استان دارند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها حدود ۱۰ درصد از آبهای سطحی مازندران مهار میشود و برای رسیدن به شرایط مناسب و پایدار در تأمین آب، باید روند اجرای طرحهایی مانند سد سجادرود، سد هراز و سد زارمرود با جدیت دنبال شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان فصل کشاورزی در بسیاری از مناطق استان، نسبت به کشت دوم هشدار داد و اظهار کرد: با پایان رهاسازی آب از سدهای استان و ضرورت ذخیرهسازی منابع برای فصل کشاورزی آینده، از کشاورزان درخواست میشود از کشت دوم خودداری کنند.
داوودیان خاطرنشان کرد: انجام کشت دوم بدون توجه به ظرفیت منابع آبی میتواند در ادامه فصل موجب بروز خسارت ناشی از کمآبی در اراضی کشاورزی شود.
وی درباره زمانبندی رهاسازی آب سدهای استان نیز گفت: رهاسازی آب از سدهای مازندران معمولاً از نیمه نخست اردیبهشت آغاز میشود و تا ابتدای مرداد یا نهایتاً نیمه مرداد ادامه دارد؛ بنابراین پس از پایان این دوره، برای کشت دوم رهاسازی جدیدی از سدهای استان انجام نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران تأکید کرد: رعایت الگوی مصرف و توجه به ظرفیت منابع آبی، بهویژه در شرایطی که استان با محدودیت منابع مواجه است، برای جلوگیری از خسارت به بخش کشاورزی ضروری است.
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