به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون وزنه‌برداری، بهداد سلیمی پس از پایان هفته نخست لیگ برتر وزنه‌برداری که همزمان با آخرین مرحله رکوردگیری تیم ملی برای بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد، درباره تصمیمات نهایی کادر فنی توضیح داد.



وی گفت: در این دو روز همزمان با مسابقات، مرحله آخر رکوردگیری ما برای بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد. با توجه به رکوردهایی که وزنه‌برداران در سه مرحله رکوردگیری ثبت کردند، پس از پایان مسابقات جلسه کمیته فنی برگزار شد و درباره ترکیب اعزامی تصمیم‌گیری کردیم.



سرمربی تیم ملی با اشاره به محدودیت سهمیه ایران برای حضور در ناگویا گفت: با وجود اینکه پنج سهمیه در اختیار داشتیم، در نهایت تصمیم بر این شد که چهار وزن و چهار وزنه‌بردار را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم.



سلیمی اسامی نفرات قطعی را نیز اعلام کرد و گفت: در دسته ۸۵ کیلوگرم میرمصطفی جوادی، در دسته ۹۵ کیلوگرم علی عالیپور و در دسته فوق‌سنگین علی داوودی به عنوان نفرات اعزامی انتخاب شدند.



او درباره وضعیت دسته ۱۱۰ کیلوگرم نیز توضیح داد: با توجه به عملکرد بسیار ضعیف علیرضا نصیری در دو مرحله رکوردگیری قبلی، مقرر شد یک فرصت دیگر به او داده شود. اعزام او مشروط به زدن وزنه‌های مدنظر کادر فنی در ۲۱ روز آینده است.



سلیمی ادامه داد: اگر نتوانیم با نصیری به وزنه‌های مطلوب برسیم، در دسته ۱۱۰ کیلوگرم ورزشکاری را اعزام نخواهیم کرد و امیدواریم با این نفرات بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.