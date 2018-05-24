به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری امروز در مراسم بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر که در یادمان شهدای پاوه برگزار شد، اظهار داشت: عملیات سوم خرداد و فتح خرمشهر تمام معادلات سیاسی و نظامی جهان را بر هم زد.

وی با بیان اینکه در عملیات آزادسازی خرمشهر حدود20 هزار نفر نیروی تا دندان مسلح عراقی به اسارت رزمندگان درآمدند، افزود: این پیروزی و دستاورد ذر جنگهای جهانی اول و دوم نیز اتفاق نیفتاده بود.

ماموستا قادری بیان کرد: اروپا و غرب بعد از این پیروزی‌ها و آزادسازی خرمشهر و اسارت 20 هزار بعثی، به اقتدار و توان ملت ایران و جمهوری اسلامی اذعان کردند و فهمیدند که نباید ساده با جمهوری اسلامی ایران برخورد کنند.

امام جمعه شهرستان پاوه پیروزی خرمشهر را نصرت الهی دانست و گفت: فتح خرمشهر به واسطه ایثار و فداکاری نیروهای مسلح ما اعم از ارتش، سپاه و بسیج به دست آمده بود.

ماموستا قادری همچنین بیان کرد: فتح خرمشهر علاوه بر افزایش توان رزمندگان اسلام برای تداوم دفاع از ایران اسلامی، قدرت و استقامت را در ملت ایجاد کرد.

وی به تهدیدهای اخیر امریکا علیه جمهوری اسلامی و توطئه‌های استکبار اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا از اوان پیروزی انقلاب تاکنون به بهانه های مختلف ما را تهدید کرده است اما تهدیدات در گذشته بدون برنامه بود و امروز برنامه ریزی شده در 12 بند است.