به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی،ظهر جمعه، در مراسم راهپیمایی سالروز قیام ۱۵ خرداد در ورامین، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حماسه تاریخی، اظهار کرد: ۱۵ خرداد تنها یک رویداد تقویمی نیست، بلکه نقطه عطفی در شکل‌گیری هویت انقلابی و روحیه مقاومت ملت ایران محسوب می‌شود؛ حرکتی که از متن مردم آغاز شد و تا امروز استمرار یافته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اجتماع باشکوه مردم ورامین با تأکید بر اینکه این قیام «نقطه آغاز هویت مقاومت ملت ایران» است، خاطرنشان کرد: امروز نیز تداوم وحدت، ایمان و تبعیت از رهبری، مهم‌ترین عامل در شکست فشارها و توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم ورامین در وقایع سال ۱۳۴۲ افزود: مردم این خطه با حضور کفن‌پوش در صحنه، ایستادگی در برابر ظلم و تقدیم شهدا، ثابت کردند که ریشه‌های انقلاب اسلامی پیش از پیروزی، بر پایه ایمان، آگاهی و فداکاری بنا نهاده شده است.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: ملت ایران در دهه‌های گذشته با تکیه بر همین روحیه مقاومت، توانسته‌اند در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرده و مسیر عزت و استقلال کشور را حفظ کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «قدرت امروز ایران حاصل ایستادگی مردم در مقاطع مختلف تاریخی است» گفت: آنچه امروز به عنوان اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، نتیجه مستقیم همان فرهنگ مقاومت و حضور مردم در صحنه می‌باشد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی دشمنان در طول سال‌های پس از انقلاب، وحدت و همدلی مردم بوده است و هر زمان این انسجام تقویت شده، کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.

حاجی‌بابایی با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: هدایت‌های رهبری، همراه با حضور آگاهانه مردم، ستون‌های اصلی عبور کشور از بحران‌ها و فتنه‌ها بوده و امروز نیز تداوم این مسیر، ضامن اقتدار و امنیت ملی است.

نایب رئیس مجلس با اشاره به فشارها و تبلیغات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: دشمنان تلاش کردند با جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی، تصویر نادرستی از ایران ارائه دهند، اما حضور مستمر و آگاهانه مردم در صحنه، این پروژه‌ها را ناکام گذاشته است.

وی در پایان تأکید کرد: ۱۵ خرداد یادآور این حقیقت است که ملت ایران با ایمان، وحدت و مقاومت، مسیر خود را در تاریخ تثبیت کردند و امروز نیز ادامه این راه تنها با حفظ همبستگی و ایستادگی در برابر دشمنان امکان‌پذیر است.