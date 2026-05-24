به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی، عضو شورای اسلامی شهر کرج، امروز یکشنبه در دویست و چهل و سومین جلسه رسمی این شورا، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی توفیق برای خدمتگزاران نظام، از سیاست الزام کارکنان شهرداری به خرید از فروشگاه‌های خاص در قالب بن‌کارت انتقاد کرد و آن را مغایر با اصول عدالت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دانست.

وی با طرح این پرسش که آیا الزام کارمندان به دریافت کالا از یک فروشگاه خاص، با عدالت توزیعی مدنظر رهبر معظم انقلاب همخوانی دارد یا خیر، خطاب به شهردار کرج گفت: کارکنان شهرداری انسان‌های عاقل و بالغی هستند که بهتر از ما صلاح خود را تشخیص می‌دهند. شاید اولویت زندگی یک کارمند، پرداخت بدهی یا هزینه‌های درمان باشد، نه اینکه مجبور شود منابع خود را صرفاً به خرید کالا از یک بنگاه اقتصادی مشخص اختصاص دهد.

سعیدی این رویه را موجب سلب آزادی عمل و انتخاب کارکنان ارزیابی کرد و هشدار داد: اختصاص این حجم از نقدینگی متعلق به یک سازمان عریض و طویل به یک پایگاه اقتصادی خاص، مصداق ایجاد رانت قشری بوده و در بلندمدت به اقتصادهای خرد و کسب‌وکارهای کوچک ضربه خواهد زد.

عضو شورای شهر کرج با اشاره به گردش مالی بالای این طرح گفت: با فرض پرداخت ۶ میلیون تومان بن‌کارت به هر یک از ۱۲ هزار کارمند در هر فصل، رقمی بالغ بر ۲۸۸ میلیارد تومان روانه این چرخه می‌شود که پول کمی نیست و اگر مراقبت نکنیم، به نفع سرمایه‌داران خاص و به ضرر رقابت سالم اقتصادی تمام خواهد شد.

وی با استناد به اصول اقتصاد مقاومتی و موازین اسلامی، تصریح کرد: اگر دقت نکنیم، ناخواسته به سمت رشد اقتصاد سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) حرکت خواهیم کرد. بر اساس اصل تمرکززدایی از ثروت و گردش سالم نقدینگی، نباید منابع کلان شهرداری را در فروشگاه‌های بزرگ متمرکز کرد. در غیر این صورت، در آینده ثروتمندانی خواهیم داشت که حتی در نوع خوراک و پوشاک مردم تصمیم‌گیرنده می‌شوند.

سعیدی ضمن تأکید بر تفکیک جایگاه سیاست‌گذاری از اجرا، خاطرنشان کرد: نظرات شورا در حوزه سیاست‌گذاری «استصوابی» است اما در امور اجرایی، شهرداری اختیار عمل دارد. با این وجود، انتظار دارم شهردار محترم در این خصوص بازنگری جدی داشته باشد و بررسی کند که آیا این روش با اقتصاد اسلامی و مقاومتی که جامعه را به سمت مالکیت تعاونی به جای انحصار خصوصی می‌برد، همخوانی دارد یا خیر.