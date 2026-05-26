جزئیات کامل مراکز عرضه دام زنده در تهران

مهدی بختیاری، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از آمادگی کامل مراکز عرضه دام به مناسبت عید قربان خبر داد و گفت: ساعت کاری این مراکز در روز عرفه از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ خواهد بود و پس از ساعت ۱۹ پذیرشی انجام نمی‌شود.

وی افزود: در روز عید قربان، عرضه دام از اذان صبح، حدود ساعت ۳:۱۵ تا ۳:۳۰ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۴ ادامه دارد. البته در صورت استقبال شهروندان، احتمال تمدید ساعت کاری وجود دارد.

بختیاری با اشاره به تجربه سال‌های گذشته اظهار کرد: در برخی سال‌ها به دلیل استقبال مردم، فعالیت مراکز یک تا دو ساعت تمدید شد تا همه مراجعه‌کنندگان بتوانند دام مورد نظر خود را تهیه کنند. امسال نیز همان روال در نظر گرفته شده و تمدید ساعت کاری بستگی به میزان مراجعه مردم دارد.

وی با اشاره به حضور موثر تولیدکنندگان در فرایند تامین دام عید قربان اظهار داشت: تمام دام‌هایی که در مراکز عرضه می‌شوند و توسط خود دامداران و عشایر آورده شده و خودشان هم در جایگاه‌ها عرضه خواهند کرد و ما فقط در فرایندهای بهداشتی، اجرایی و قیمت نظارت می‌کنیم. کل تامین دام با خود تولیدکننده است.

وی خاطر نشان کرد: در ارائه خدمات دام زنده سعی کردیم پراکندگی مراکز در سطح شهر وجود داشته باشد؛ علاوه بر سه مرکز در منطقه ۱۸،۱۵ و ۴ که دائمی هستند، ۴ مرکز در مناطق ۷،۱۹،۲۲ و منطقه یک ایجاد شده‌اند و همشهریان می‌توانند در این راستا به مراکز مراجعه کنند.