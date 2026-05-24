آزادسازی خرمشهر، فتح الفتوح رزمندگان اسلام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمدرضا غلامی، سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان، با گرامیداشت سوم خرداد (سالروز آزادسازی خرمشهر)، به بیان نقش این عملیات در دوران دفاع مقدس پرداخت.
عملیات بیتالمقدس؛ عالیترین حماسه دفاع مقدس
غلامی گفت: عملیات غرورآفرین بیتالمقدس از عالیترین حماسههای دوران دفاع مقدس بود که علاوه بر بازپسگیری خاک اشغالشده کشور، توانست موازنه قدرت را به نفع رزمندگان اسلام تغییر داده و تأثیر زیادی در پیروزی نهایی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی ایفا کند.
سوم خرداد؛ نماد همبستگی و اتحاد اقوام ایرانی
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان افزود: سوم خرداد در تقویم ایران اسلامی نماد همبستگی و اتحاد اقوام ایرانی است که برای حفظ خاک کشور از هر قوم، مذهب و زبانی یکدل و یکصدا به میدان آمده و پرچم مقدس کشور را در خرمشهر عزیز به اهتزاز درآوردند.
غلامی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای سوم خرداد خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی بارها ثابت کردهاند که برای دفاع از هر نقطهای از خاک این کشور با ایثار و از خودگذشتگی به میدان میآیند و هرگز اجازه حضور هیچ دشمن متجاوزی را به این سرزمین نخواهند داد.
