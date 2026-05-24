حضور بانوان در آزادسازی خرمشهر الگویی برای زنان امروز جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشیزدی با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، به نقش بیبدیل و استراتژیک زنان در دوران دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد: حماسه سوم خرداد تجلی اراده ملی بود که در آن بانوان سلحشور، پاشنه آشیل دشمن را در نبردهای شهری هدف قرار دادند.
وی با بیان اینکه خرمشهر نماد مقاومت تمامعیار ملت ایران است، افزود: در روزهای سرنوشتساز سال ۶۱، تفکیک جنسیتی در دفاع از خاک معنا نداشت و زنان ما در مسجد جامع خرمشهر، نبض حیات و ایستادگی شهر را در دست داشتند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با اشاره به اینکه حضور زنان در دفاع مقدس صرفاً به پشت جبهه محدود نمیشد، تصریح کرد: طبق اسناد و مدارک جنگ، بانوانی همچون شهیده شهناز حاجیشاه در کنار رزمندگان، مسئولیت حفاظت از مهمات و امدادرسانی تحت آتش سنگین را بر عهده داشتند.
وی گفت: حضور بیش از ۲۲ هزار امدادگر و ۲ هزار پزشک زن در جبههها، نشاندهنده تخصص و ایثار همزمان بانوان در سختترین شرایط نظامی است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد تصریح کرد: نقش بانوانی نظیر زهرا حسینی و سکینه حورسی در شناسایی ستونپنجم دشمن و جابجایی مهمات در کوچههای خرمشهر، برگزرینی از تاریخ ایران است که باید برای نسل جوان تبیین شود.
دانشیزدی در ادامه با تاکید بر لزوم بهرهگیری از روحیه بنبستشکنی دوران دفاع مقدس در دوران کنونی، گفت: اگر آن روز زنان ما با کمترین امکانات در برابر دشمن ایستادگی کردند، امروز نیز بانوان توانمند استان یزد در جبهه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، همان مسیر خودباوری را ادامه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: فتح خرمشهر به ما آموخت که پیوند میان ایمان بانوان و غیرت مردان، هر بنبستی را از میان میبرد و امروز وظیفه ماست که با بازخوانی رشادتهای ۶۴۲۸ زن شهیده کشور، الگویی شایسته از زن مسلمان و کنشگر را به جامعه معرفی کنیم.
