تسهیل ازدواج ۱۵ هزار زوج جوان در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین باقرنژاد، معاون اجرایی مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان از دستاوردهای این مجمع در بازه زمانی سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ سخن گفت و اعلام کرد که این مجموعه توانسته است تاکنون ۱۶ هزار زوج را با خدماتی نظیر اهدا جهیزیه و جشنواره‌های ازدواج به خانه بخت بفرستد.

وی با اشاره به تاریخچه فعالیت این مجمع افزود: فعالیت رسمی مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان از سال ۱۴۹۸ آغاز شد که در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسمی رسید. هدف اصلی ما تسهیل در امر ازدواج و هموار کردن مسیر زندگی برای جوانان با بهره‌گیری از حمایت خیرین است.

باقرنژاد در ادامه توضیح داد که مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان در تمامی استان‌ها دارای نماینده است که وظیفه شناسایی خیرین و یافتن زوج‌های نیازمند به جهیزیه را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: در هر استان به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ خیر فعال داریم که در این مسیر مشارکت می‌کنند.

معاون اجرایی مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان با اشاره به چالش‌های اخیر گفت: متأسفانه از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه، تمرکز خیرین به سمت مناطق جنگ‌زده معطوف شده که این موضوع روند کار را کمی دشوار کرده است. با این حال، در نشست هم‌اندیشی اخیر مقرر شد برای مقابله با این چالش، شبکه‌ای از خیرین تشکیل شود و هر خیر، ۱۰ نفر از هم‌فکران خود را معرفی کند.

وی همچنین از برنامه‌های آتی مجمع خبر داد و گفت: «هدف اولیه ما اعزام ۱۵۰۰ زوج در هفته ازدواج بود که بخشی از جهیزیه‌های آنها آماده شده است. اما با نگاهی بلندمدت، امیدواریم با حمایت خیرین بتوانیم هدف بزرگ‌تر تسهیل ازدواج ۱۵ هزار زوج را در سراسر کشور محقق کنیم.»

باقرنژاد با اشاره به توزیع نیازها در استان‌ها تصریح کرد: «بیشترین متقاضیان مربوط به استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان هستند، در حالی که تهران به دلیل جمعیت و بازار کارخانه‌ها، پاسخگویی بسیار خوبی در تامین جهیزیه دارد.»

وی در پایان اعلام کرد: در حال حاضر ۷ هزار زوج در سطح کشور منتظر دریافت جهیزیه هستند و هدف ما این است که تا پایان سال جاری (۱۴۰۵)، این ۷ هزار جهیزیه را با کمک خیرین توزیع کنیم. علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره ۲۰۰۰۳۳۱۵۳ در این امر خیر مشارکت کنند.