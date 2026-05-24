به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تقی زاده روز یکشنبه در جریان بازدید از عملیات عمرانی خانه جوان شهرستان بناب، آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد.
این پروژه که کلنگزنی آن همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۴ به زمین زده شده است، در زمینی با زیربنای ۷۲۰ متر مربع و در قالب دو طبقه در حال احداث است تا به عنوان یکی از زیرساختهای مهم حوزه جوانان در این شهرستان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان در این بازدید، با تأکید بر اهمیت تکمیل به موقع زیرساختهای فرهنگی، خواستار تسریع در روند اجرای عملیات عمرانی شد و بر بهرهبرداری از این مرکز تا پایان سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
گفتنی است، خانههای جوان با هدف ایجاد پایگاهی تخصصی برای ساماندهی فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و مهارتی جوانان و همچنین حمایت از سازمانهای مردمنهاد طراحی شدهاند. پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این طرحها، بستر مناسبی برای تقویت مشارکتهای اجتماعی و شکوفایی استعدادهای جوانان در شهرستانهای استان فراهم شود.
